День молодежи 2020: дата и история

Ежегодно с 1994 года в последнее воскресенье июня в Украине отмечается День молодежи. В 2020 году праздник выпадает на 28 июня.

В этот день молодежь традиционно поздравляют чиновники самых высоких рангов.

По всей Украине проводят праздничные мероприятия, концерты, где главные гости – молодое поколение.

История праздника

День молодежи учредили еще в СССР. Тогда этот праздник назывался Днем советской молодежи. Когда Украина обрела независимость, в 1994 году Леонид Кравчук подписал указ. Президент утвердил украинский праздник День молодежи, который теперь отмечается в последнее воскресенье июня.

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В 2020 году помимо Дня молодежи, украинцы также отмечают и государственный праздник — День Конституции Украины. Поэтому следующий день, 29 июня, будет также выходным.

Для молодого поколения есть и другие праздники. Международный день молодежи весь мир отмечает 2 августа, 10 ноября будет еще один праздник – Всемирный день молодежи. Также Международный день солидарности молодежи украинцы будут отмечать 24 апреля.

В 2020 году в Украине будет много других праздников. Часть из них имеют точную дату, а часть праздников являются переходными и каждый год отмечаются в разные дни.