Исторические сериалы помогают совершать захватывающие путешествия в разные эпохи. Зрители могут погрузиться в атмосферу гладиаторских сражений, узнать тайны королевского двора или перенестись во времена первых мореплавателей, которые открывали новые земли и меняли политическое устройство мира.

Факты ICTV сделали подборку лучших исторических сериалов. В наш рейтинг попали работы о разных эпохах: от времен викингов и Гая Юлия Цезаря до правления королевы Елизаветы II.

13. Медичи: Повелители Флоренции (2016-2019)

История превращения титулованного семейства Медичи в могучий и влиятельный клан, который много веков оказывал влияние на экономическую и политическую жизнь Европы в эпоху Возрождения.

Флоренция, XV век. В 1434 году Козимо де Медичи получает власть над республикой и возглавляет банк, который получил в наследство от своего отца Джованни. Последний умер при загадочных обстоятельствах. Вместе с развитием основного сюжета во флэшбеках зрители могут вернуться на двадцать лет назад и понаблюдать за непростыми взаимоотношениями Джованни с сыновьями Козимо и Лоренцо.

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12. Тюдоры (2007-2010)

Исторический сериал, который переносит в эпоху правления Генриха VIII Тюдора. На протяжении четырех сезонов зрители наблюдают, как английский король пытается занять лидирующее место среди монархов Европы, противостоит распространению лютеранства в Англии и меняет жен, которые не могут родить ему наследника.

В Тюдорах показан противоречивый период в жизни Англии, где мудрость и преданность правителей граничит с деспотией и тиранией, а процветание сменяется разорениями и восстаниями.

11. Последнее королевство (2015-…)

Телевизионная адаптация серии книг Саксонские хроники автора Бернарда Корнуэлла.

Сюжет переносит во вторую половину IX века, когда Англия была разрознена и состояла из нескольких англосаксонских королевств. В ту эпоху правил король Уэссекса Альфред Великий, который сумел отвоевать земли Англии у викингов.

В центре истории – сложная судьба потомка знатного саксонского рода – воина Утреда, который в детстве был похищен и воспитан как викинг. Однажды наступит решающий момент, и Утреду придется решить, на чьей стороне воевать в сражениях за судьбу Англии.

10. Борджиа (2011-2013)

Конец XV века. Папа Римский имеет безграничную власть: он может короновать и свергать королей, меняя судьбы целой империи. Теперь доброе имя церкви запятнано жаждой власти, коррупцией и безнравственностью. Положение усугубляется, когда в 1492 году умирает Иннокентий VIII, и Святой престол занимает Александр VI, который вписал свое имя в историю отнюдь не благими намерениями.

9. Сегун (1980)

1600 год. Английское судно под предводительством лоцмана Джона Блэкторна терпит крушение у берегов феодальной Японии. Выжившие члены экипажа попадают в плен к жестокому, но справедливому князю Торанаге. Мудрый правитель берет Блэкторна, разбирающегося в политике, географии и военном деле, под свою опеку. Шаг за шагом англичанин узнает непостижимую японскую культуру, завоевывает высокое положение в обществе и находит любовь.

Но сумеет ли Блэкторн вернуться на родину в Англию? Получит ли Торанага титул сегуна и фактическую власть над всей Японией?

8. Полдарк (2015-2019)

Британец Росс Полдарк возвращается с проигранной войны за американские колонии. Он отдал три года армии и теперь надеется на спокойную и счастливую жизнь в кругу семьи. Но по возвращению Полдарк узнает, что отец умер, невеста Элизабет помолвлена с кузеном, а родным домом управляют слуги-пьяницы.

7. Марко Поло (2014-2016)

Сериал о приключениях итальянского купца и путешественника Марко Поло. События разворачиваются в 1273 году, когда Марко вместе со своим отцом и группой европейских торговцев прибывают в Китай, который находится под властью монголов.

Отец Марко предлагает правителю Хубилай-хану отдать своего сына в обмен на право торговать на Шелковом пути. Марко Поло не только обучается местным традициям и культуре, но и поневоле становится участником политических интриг.

6. Столпы земли (2010)

Экранизация одноименного романа Кена Фоллетта от знаменитого продюсера Ридли Скотта с блестящим актерским составом. В мини-сериале снялись Дональд Сазерленд, Хэйли Этвелл, Руфус Сьюэлл.

Англия, XII век. Престолонаследие находится под угрозой, потому что сын короля Генриха I умирает в кораблекрушении, а несовершеннолетняя дочь не имеет права сама воссесть на трон. Она должна родить наследника. Это становится тяжелым, смутным временем для Англии, когда борьба за корону превращается в бесконечную войну и предательство церкви.

5. Пустая корона (2012-2016)

Цикл из семи экранизаций исторических пьес Уильяма Шекспира от телеканала ВВС, состоящий из фильмов о Ричарде II, Генрихе IV, Генрихе V, Генрихе VI и Ричарде III. Сериал рассказывает о взлетах и падениях английских правителей и о том, как они изменили историю своей страны.

4. Корона (2016-…)

Сериал Netflix, посвященный правлению британской королевы Елизаветы II. Сюжет разворачивается с 1947 года и до наших дней и отражен в чисто английской манере: неспешно, грациозно и аристократично.

На протяжении всех сезонов с удивительной точностью показаны самые главные событий в жизни Елизаветы: знакомство и свадьба с Филиппом, рождения детей – принца Чарльза и принцессы Анны, непростые взаимоотношения с властолюбивым Черчиллем, а также Суэцкий кризис, испытание первой в мире водородной бомбы и убийство президента Кеннеди.

3. Викинги (2013-…)

Один из культовых исторических сериалов, созданный Майклом Херстом специально для телеканала History.

Это вольная интерпретация скандинавских преданий о набегах викингов на англосаксонскую Британию и Западно-Франкское королевство. Ключевой герой сюжета – конунг Рагнар, который хочет завоевать власть над всеми племенами викингов. Согласно норвежской легенде, он потомок самого Одина, бога войны и победы. Постепенно события развиваются в целую эпическую историю о войнах королевств.

2. Рим (2005-2007)

Гай Юлий Цезарь одержал победу в восьмилетней войне против Галлии и теперь с триумфом готовится вернуться в Рим. Тем временем в сенате лидеры партии патрициев убеждают Помпея Великого, что Цезарь стал угрозой для процветания Рима. В стране начинается гражданская война.

1. Спартак: Кровь и песок (2010-2013)

Жестокая, красивая и выразительная история об одном из самых известных римских гладиаторов – Спартаке. Его разлучили с любимой женщиной и заставили сражаться на арене не на жизнь, а на смерть. Чтобы выжить и преодолеть все испытания, Спартак вынужден подружиться с врагами и приспособиться к миру жестокости, денег и соблазнов.

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