Магнитные бури негативно влияют на метеозависимых людей. В зоне риска также пожилые люди, беременные женщины и дети.
В этот период даже у здоровых людей может болеть голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без причины.
Заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия во время геомагнитных возмущений поможет календарь магнитных бурь на 2020 год.
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Календарь магнитных бурь на 2020
Январь:
- серьезных магнитных бурь не будет, но незначительные магнитные колебания возможны 5, 9, 10, а также 14 и 15 января.
Февраль:
- 5 февраля – сильная магнитная буря;
- 7 февраля – вспышка активности магнитного поля средней интенсивности;
- 10 февраля – средняя магнитная буря;
- 15 февраля – слабая магнитная буря.
Март:
- 13 и 16 марта – вспышки средней интенсивности;
- 19 и 21 марта – две сильные магнитные бури;
- 22 и 28 марта – бури средней интенсивности.
Апрель:
- с 28 по 30 апреля – буря средней интенсивности.
Май:
- 5 мая – средняя буря;
- 28 мая – сильная магнитная буря.
Июнь:
- 8 июня – геомагнитный всплеск средней силы;
- 9 июня – сильная магнитная буря.
Июль:
- с 1 по 3 июля – сильные бури;
- 30 и 31 июля – сильные магнитные колебания.
Август:
- 2 и 3 августа – слабые магнитные бури;
- 10 августа – колебания среднего уровня;
- 13 и 14 августа – слабые колебания магнитного поля;
- 29 августа – средняя буря.
Сентябрь:
- 29 и 30 сентября – средние магнитные бури.
Октябрь:
- 1 октября – небольшие магнитные колебания;
- 29 и 30 октября – слабые бури.
Ноябрь:
- с 1 по 10 ноября – мощная вспышка, влекущая за собой сильную бурю;
- с 15 по 20 ноября – буря средней интенсивности.
Декабрь:
- с 1 по 5 декабря – сильная буря;
- с 7 по 8 декабря – колебания средней интенсивности.
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