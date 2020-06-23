День ангела Антонины празднуют 23 июня. В переводе с греческого это имя означает вступающая в бой.

Заступницей всех обладательниц этого имени является святая мученица Антонина Кродамнская. Когда правитель Фист пытался уговорить ее поклоняться языческим богам, она мужественно отказалась, из-за чего попала в тюрьму.

Позже правитель приказал казнить мученицу, но даже перед этим она не отказалась от своей веры. А Фист получил наказание за свой поступок. Он онемел, не мог ничего есть и спать, поэтому через семь дней умер в страшных мучениях.

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По случаю праздника Факты ICTV подготовили поздравления с днем ​​ангела Антонины в открытках.

Несмотря на то, что июнь уже подходит к концу, все же несколько праздничных дней еще будет.

Поэтому в календаре церковных праздников на июнь вы найдете перечень главных христианских дат, о которых стоит помнить.