Во вторник, 23 июня, луна пребывает в знаке Рак. Это 3 лунный день.

Это будет нейтральный день. Астрологи рекомендуют в этот период больше внимания уделить проблемам, которые появляются на вашем пути. Стоит заниматься хорошо отлаженной деятельностью.

Благоприятное время для занятий спортом, результат физических нагрузок не заставит себя долго ждать.

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Есть высокий риск, что будут обостряться конфликты, однако избежать их можно, просто обсудив проблемы, которые беспокоят. Возможны неприятные ситуации даже между близкими людьми.

В 3 лунный день астрологи рекомендуют переосмыслить отношение к некоторым людям и, возможно, вывести их на более серьезный уровень.

23 июня не стоит принимать поспешных решений, ведь есть вероятность, что они могут негативно сказаться на вашем ближайшем будущем.

У многих могут возникать проблемы с коллегами. Не стоит провоцировать их на конфликт.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.