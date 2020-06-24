Факты ICTV подготовили подборку лучших детективных сериалов, которые имеют высокие рейтинги и держат зрителей в напряжении до самого финала.

10. Убийство (2011-2014)

В 2011 году телеканал AMC выпустил одноименную адаптацию датского сериала Убийство с Мирей Инос в главной роли.

Сериал отражает убийство с трех точек зрения: тех, кто расследует преступление, родственников убитых и подозреваемых в деле. В первом сезоне зрители наблюдают за тем, как детектив Сара Лунд расследует убийство молодой девушки в Сиэтле и приходит к выводу, что в деле замешан местный политик, баллотирующийся на пост мэра города.

Читайте: Лучшие сериалы от Netflix: что посмотреть

9. Фарго (2014-…)

Детективный телесериал в жанре черной трагикомедии от продюсера Ной Хоули, созданный по мотивам одноименного фильма братьев Коэн 1996 года.

События первого сезона разворачиваются в провинциальном городке Бемиджи, который проездом посещает опасный преступник и социопат Лорн Малво. Его случайная встреча в больнице с неудачливым страховым агентом Лестером Найгаардом приводит к череде трагических событий в жизни последнего. Город потрясло несколько жестоких убийств, к расследованию которых преступают отважные местные полицейские.

8. Комиссар Рекс (1994-2015)

Один из самых популярных детективных сериалов последних двух десятилетий, который транслировался на экранах более чем в пятидесяти странах.

Главный герой – бесстрашный пес породы немецкая овчарка по кличке Рекс – служит в Венской криминальной полиции. Чуткий нос, бесстрашие, готовность прийти на помощь в трудных ситуациях и преданность друзьям-полицейским сделали Рекса настоящей грозой преступного мира.

7. Менталист (2008-2015)

Талантливый менталист, психолог и манипулятор Патрик Джейн (Саймон Бейкер) ранее работал медиумом, а теперь помогает Калифорнийскому бюро расследований в раскрытии тяжких преступлений. Джейн пытается доказать, что магии не существует, а весь его талант – это лишь ловкость рук и наблюдательность.

В помощи Бюро расследований у Патрика есть и личный интерес. Он хочет поймать опасного преступника по прозвищу Кровавый Джон, который убил его жену и ребенка за пять лет до основных событий сериала. Удастся ли главному герою защитить общество от маньяка и отомстить за смерть близких?

6. Охотник за разумом (2017-…)

Психологический детективный триллер от легендарного режиссера и продюсера Дэвида Финчера, который вышел на стриминговом сервисе Netflix.

Действие сериала начинается в 1977 году, когда даже не существовало понятия серийный убийца. Его ввел в обиход детектив-идеалист Холден Форд, который хочет постичь саму природу зла и мотивы страшных преступлений, совершенных маньяками.

Форд пытается разобраться в психологических травмах серийных убийц и понять, кто же эти маньяки-психопаты? Порождение больного подсознания современного общества, травмированного войнами и катаклизмами, или изъян самой природы?

5. Касл (2009-2016)

Ричард Касл – талантливый и успешный писатель детективного жанра. Однажды в городе появляется настоящий фанат детективов Касла, который в точности повторяет почерк убийц, о которых автор писал в своих книгах.

Теперь Ричарда Касла вызвали в отдел расследования убийств Нью-йоркской полиции, чтобы помочь поймать преступника. Его напарницей становится Кейт Беккет. Правда, сама девушка не в восторге от партнера, который каждое преступление объясняет маргинальными научными концепциями, вмешательством потусторонних сил и теориями заговоров.

4. Декстер (2006-2013)

В возрасте трех лет Декстер Морган стал свидетелем кровавого убийства своей матери. Мальчика усыновил известный полицейский Майями Гарри Морган. Он вовремя разглядел социопатические склонности ребенка, направил их в нужное русло и воспитал мальчика борцом за справедливость.

Взрослый Декстер работает судебным экспертом в полиции Майями, но это не мешает ему быть серийным убийцей преступников и маньяков, которые сумели избежать правосудия из-за лазеек в законе или отсутствия достаточных улик.

3. Как избежать наказание за убийство (2014-2020)

Юмористический детективный сериал, до 2020 года транслировавшийся на телеканале ABC. Он создан талантливым сценаристом Шондой Раймс, которая известна по работе над популярным сериалом Анатомия страсти.

Аннализ Китинг – успешный адвокат, которая преподает в одном из американских университетов дисциплину Как избежать наказания за убийство. Студенты не догадываются, что совсем скоро им предстоит применить полученные знания в жизни.

2. Настоящий детектив (2014-…)

История начинается в 1995 году, когда в штате Луизиана произошло загадочное жестокое убийство молодой девушки. Дело расследовали два детектива – Мартину Харту (Вуди Харрельсон) и Расту Коулу (Мэттью Макконахи), но они так и не смогли найти преступника.

Прошло семнадцать лет, и в 2012 году происходит похожее убийство. Полиция решает допросить бывших детективов, которые занимались расследованием в 1995 году.

Особый динамизм сериалу придает формат антологии. Каждый сезон отличается новой сюжетной линией и персонажами. Настоящий детектив завоевал пять премий Эмми, а также престижные награды Ассоциации телевизионных критиков и Британской академии кино и телевизионных искусств.

1. Шерлок (2010-…)

Сюжет Шерлока поставлен по знаменитому произведению Артура Конан Дойля, только теперь события происходят в современном Лондоне.

Консультирующий детектив Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч) подыскивает соседа по квартире. Он знакомится с Джоном Ватсоном (Мартин Фримен), военным врачом, который проходил службу в Афганистане. Холмс и Ватсон поселяются в доме 221Б по Бейкер-стрит у пожилой хозяйки миссис Хадсон и начинают расследовать сложные и запутанные преступления, применяя метод дедукции, анализа и наблюдения.

Работа имеет огромные рейтинги, получила много восторженных отзывов критиков, была номинирована на Эмми и удостоена премии BAFTA в категории Лучший драматический сериал.

Факты ICTV делали подборку лучших мистических сериалов, которые понравятся любителям хоррора и фэнтези.