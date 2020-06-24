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Факты / Lifestyle

Миллионы контактов пользователей Telegram попали в даркнет

В даркнете опубликовали десятки миллионов номеров телефонов пользователей Telegram.

Файл, в котором размещен список, занимает около 900 мегабайт.

Сколько именно номеров телефонов попали в базу, пока неизвестно, однако в файле размещено более 40 млн записей.

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Официальные представители Telegram отметили, что слив произошел через встроенную функцию импорта контактов при регистрации.

По их информации, 50% контактов, которые попали в сеть, неактуальны. Около 70% контактов — это пользователи из Ирана, остальные 30% — граждане РФ.

В мае произошел крупный слив персональных данных граждан Украины в Telegram.

Слитая информация была компиляцией данных  из разных баз государственных ведомств.

Украинские правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 361 УКУ.

Источник: Код Дурова, Meduza

Фото: Unsplash

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