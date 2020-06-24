Миллионы контактов пользователей Telegram попали в даркнет

В даркнете опубликовали десятки миллионов номеров телефонов пользователей Telegram.
Файл, в котором размещен список, занимает около 900 мегабайт.
Сколько именно номеров телефонов попали в базу, пока неизвестно, однако в файле размещено более 40 млн записей.
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Официальные представители Telegram отметили, что слив произошел через встроенную функцию импорта контактов при регистрации.
По их информации, 50% контактов, которые попали в сеть, неактуальны. Около 70% контактов — это пользователи из Ирана, остальные 30% — граждане РФ.
В мае произошел крупный слив персональных данных граждан Украины в Telegram.
Слитая информация была компиляцией данных из разных баз государственных ведомств.
Украинские правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 361 УКУ.
Источник: Код Дурова, Meduza