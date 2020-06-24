Киносети Multiplex и Планета Кино готовятся к открытию в Киеве и регионах, где не действует запрет местных властей.
— Планируем открываться 2 июля — там, где не действует запрет от местных властей, — сказал совладелец сети Планета Кино Дмитрий Деркач.
Вероятный запуск 2 июля подтвердили также сети кинотеатров Multiplex.
До сегодняшнего дня в Кабмине была неопределенность с датой и форматом запуска кинотеатров в Украине, как варианты рассматривались 2 и 31 июля.
Читайте: В Киеве открыли кинотеатры, рестораны, бассейны — правила работы
При этом окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно обеспечения мер безопасности, пока нет.
Один из вариантов – загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирание поверхностей между сеансами.
Ослабление карантина в Киеве также разрешило вновь заработать театрам, музеям, непродовольственным рынкам, кинотеатрам, а также торгово-развлекательным центрам и зонам.
Однако не стоит забывать, что до сих пор запрещено находиться в общественных местах и транспорте без масок или респираторов. Также все еще нужно соблюдать социальную дистанцию и выполнять все рекомендации Минздрава.
Также в эксклюзивном интервью Фактам ICTV совладелец Планеты Кино Дмитрий Деркач рассказал, как будут открываться кинотеатры и не запретят ли есть поп-корн во время киносеансов.