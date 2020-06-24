Киносети Multiplex и Планета Кино готовятся к открытию в Киеве и регионах, где не действует запрет местных властей.

— Планируем открываться 2 июля — там, где не действует запрет от местных властей, — сказал совладелец сети Планета Кино Дмитрий Деркач.

Вероятный запуск 2 июля подтвердили также сети кинотеатров Multiplex.

До сегодняшнего дня в Кабмине была неопределенность с датой и форматом запуска кинотеатров в Украине, как варианты рассматривались 2 и 31 июля.

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При этом окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно обеспечения мер безопасности, пока нет.

Один из вариантов – загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирание поверхностей между сеансами.

Ослабление карантина в Киеве также разрешило вновь заработать театрам, музеям, непродовольственным рынкам, кинотеатрам, а также торгово-развлекательным центрам и зонам.

Однако не стоит забывать, что до сих пор запрещено находиться в общественных местах и транспорте без масок или респираторов. Также все еще нужно соблюдать социальную дистанцию и выполнять все рекомендации Минздрава.

Также в эксклюзивном интервью Фактам ICTV совладелец Планеты Кино Дмитрий Деркач рассказал, как будут открываться кинотеатры и не запретят ли есть поп-корн во время киносеансов.