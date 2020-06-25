Международный день моряка — поздравления в картинках

Международный день моряка отмечают 25 июня. Это ежегодный профессиональный праздник всех людей, чья жизнь связана с морем. Традиционно в этот день поздравляют работников моря и желают им профессиональных успехов.

В День моряка 2020 Факты ICTV решили рассказать историю праздника, а также подготовили лучшие поздравления в картинках.

День моряка 2020 — когда появился праздник

Международный День моряка стали отмечать в 2010 году. Тогда, 24 июня, страны, которые входят в состав Международной морской организации при ООН, подписали резолюцию о ежегодном чествовании работников моря.

В частности, значение этого праздника — показать вклад моряков в безопасность, развитие морской торговли и мировой экономики.

В целом моряками называют всех, кто работает в море — от военных до торговцев. Однако 25 июня принято поздравлять именно последних.

Кроме того, этот праздник ввели, чтобы привлечь внимание общественности к этой профессии, ее значению и проблемам моряков.

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Поздравления ко Дню моряка 2020

Чтобы каждый смог поздравить знакомого моряка, Факты ICTV подготовили праздничные открытки, которые помогут интересно и небанально поздравить работников моря с профессиональным праздником.

В 2020 году украинцев ждет ряд государственных праздников. В эти дни они смогут отдохнуть, ведь им предоставляется дополнительный выходной день.

Часть праздников имеет точную дату и отмечается из года в год в одно число, а другие являются переходными.

Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.