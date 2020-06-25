Погода в июне 2020 будет жаркой и с грозами. Такой прогноз дали на первый месяц лета в Укргидрометцентре.

Средняя температура в течение июня будет держаться на уровне 16°-21°, что на градус выше традиционных многолетних значений. А вот в горах воздух будет прогреваться от 9° до 15°.

В июне украинцы смогут позагорать: синоптики прогнозируют температурный максимум месяца около 39° тепла, в горных районах — 31°. Хотя будут и морозы: до 0-3° в северных, западных и восточных областях, до 5° мороза в Карпатах.

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По сравнению с маем в июне ожидается большее количество гроз, ливней и града, хотя месячное количество осадков сохранится в пределах средних многолетних значений.

— Месячное количество осадков июня 43-90 мм, — уточняют в Укргидрометцентре.

В Карпатах в первый летний месяц может выпасть 100-187 мм осадков.

Из-за сильных дождей и ливней на западной Украине бушуют масштабные наводнения. По состоянию на 24 июня подтоплены 187 населенных пунктов и 4976 домов в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

От непогоды в Украине пострадали фельдшерско-акушерские пункты, подвалы, приусадебные участки и колодцы, отрезанными от цивилизации остаются восемь населенных пунктов.

Вчера в Ивано-Франковской и Черновицкой областях было объявлено красный уровень опасности.