PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Дожди на западе и юге Украины: прогноз погоды на начало июля

4-5 июля на западе Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха будет находится в пределах 27-33 градусов тепла.

Ориентировочный прогноз погоды в Украине на начало июля предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На юге дожди ожидаются немного раньше – 2-3 июля.

Читайте: Непогода в Украине оставила без света 120 населенных пунктов — ГСЧС

Также 4-5 июля осадки ожидаются в северных областях Украины.

На остальной территории страны в начале июля ожидается сухая погода.

После 5 июля погода будет сухой и теплой. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Наводнение в Западной Украине

С 22-24 июня на западе Украины бушевала непогода и вызвала наводнение. В одном из районов Закарпатья за несколько часов выпала месячная норма осадков.

Наводнение в Западной Украине унесло жизни троих людей.

Сильно пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская областях.

Синоптики пока дают не обнадеживающие прогнозы на выходные. Погода День Конституции 2020, 28 июня, ознаменуется сильными ливнями и грозами на западе страны.

Кроме того, председатель Одесской ОГА заявил, что большое количество воды в регион надвигается с Западной Украины. Одесская область уже начала готовиться к возможным наводнениям.

Жителям области и туристам порекомендовали не отдыхать на реке или лимане на этих выходных.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка