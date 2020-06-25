4-5 июля на западе Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха будет находится в пределах 27-33 градусов тепла.

Ориентировочный прогноз погоды в Украине на начало июля предоставили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На юге дожди ожидаются немного раньше – 2-3 июля.

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Также 4-5 июля осадки ожидаются в северных областях Украины.

На остальной территории страны в начале июля ожидается сухая погода.

После 5 июля погода будет сухой и теплой. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Наводнение в Западной Украине

С 22-24 июня на западе Украины бушевала непогода и вызвала наводнение. В одном из районов Закарпатья за несколько часов выпала месячная норма осадков.

Наводнение в Западной Украине унесло жизни троих людей.

Сильно пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская, Закарпатская и Тернопольская областях.

Синоптики пока дают не обнадеживающие прогнозы на выходные. Погода День Конституции 2020, 28 июня, ознаменуется сильными ливнями и грозами на западе страны.

Кроме того, председатель Одесской ОГА заявил, что большое количество воды в регион надвигается с Западной Украины. Одесская область уже начала готовиться к возможным наводнениям.

Жителям области и туристам порекомендовали не отдыхать на реке или лимане на этих выходных.