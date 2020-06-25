В июле огородники должны больше внимания уделить уходу за растениями. Это самое жаркое время в году, когда овощи на грядке особо нуждаются в поливе и подкормке.
Не дают о себе забыть и надоедливые сорняки. А созревшие на огороде огурцы, кабачки, баклажаны и помидоры, в саду — крыжовник, смородина, малина, вишня и слива – так и просятся, чтобы их собрали.
Но следует помнить о влиянии фаз луны на любые работы с растениями. В календаре огородника на июль 2020 года мы расписали, когда и что можно делать. Самые неблагоприятные дни — полнолуние и новолуние. Это 5 и 20 июля.
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Посевной календарь на июль 2020
1 июля – можно сеять петрушку, укроп и другую зелень, а также рекомендуется повторный посев цветной капусты. Это также благоприятное время для полива сада и огорода. Но нельзя обрезать плодовые деревья.
2 июля – сейте черную редьку и дайкон. Полив растений запрещен, но нужно обрезать деревья и кустарники.
3 июля – обрабатывайте овощи, а также деревья и ягодные кустарники от вредителей и болезней, вносите минеральные удобрения.
4 июля — борьба с вредителями. Для посева и посадки неблагоприятное время в течении суток до и после полнолуния.
5 июля – в полнолуние нельзя работать в саду или огороде.
6 июля – прополка с рыхлением почвы, внесение гербицидов для борьбы с сорняками. Нельзя сеять и сажать, а также поливать сад и огород.
7 июля — сбор чеснока, высадка растений и полив противопоказаны.
8 июля – собираем урожай огурцов, помидор, перца и бахчевых, окучиваем картофель, поливаем огород.
9 июля – можно высаживать рассаду кабачков и тыквы, поливать огород, но умеренно. Запрещено обрезать плодовые деревья и кустарники, обрабатывать химическими средствами.
10 июля – можно сажать рассаду и сеять все овощные культуры.
11 июля — сбор урожая для заготовок на зиму, борьба с вредителями, обрезка сада. Нельзя сеять и сажать.
12 июля – продолжаем собирать овощи и фрукты, консервируем. Неблагоприятный период для посева семян и посадки растений.
13 июля – сеем укроп и петрушку, собираем урожай овощей и фрутов. Продолжаем бороться с насекомыми-вредителями.
14 июля – занимаемся консервированием на зиму и посевом зелени.
15 июля – повторный посев капусты, вносим органические удобрения, делаем закатки.
16 июля – можно собирать семена декоративных кустарников, нельзя поливать сад и огород.
17 июля – отложите полив на другой день.
18 июля — сбор корнеплодов для хранения, посев зелени и пряных трав. Нельзя пересаживать, поливать и подкармливать растения.
19 июля – запрещено консервировать собранный урожай. Для посева и посадки время неблагоприятное. Занимаемся поливом огорода и стрижкой газона.
20 июля – это новолуние, поэтому отложите все дела.
21 июля – пасынкуйте томаты, можно прививать деревья.
22 июля – копайте картофель, убирайте лук. Запрещен посев и посадка большинства культур.
23 июля – высаживайте черенки ягодных кустарников и декоративных растений. Запрещено домашнее консервирование.
24 июля — посев и сбор зелени. Можно заниматься поливом и удобрением.
25 июля – собирайте семена цветов, но откажитесь от полива сада и огорода.
26 июля – запрещена прививка и обработка растений химическими веществами.
27 июля — посев и сбор зелени для быстрого употребления. Не рекомендуется копать картофель для длительного хранения.
28 июля – полив и подкормка культур в саду и на огороде. Для посева и посадки время неподходящее.
29 июля – опрыскивание сада от вредителей и болезней, прививка деревьев.
30 июля – продолжайте обрабатывать сад.
31 июля – неблагоприятный период для полива. Рекомендуется сбор урожая овощей.
Сезон заготовок на зиму
В июле на огороде и в саду обилие овощей, ягод и фруктов. Можно консервировать и засаливать огурцы, помидоры, делать салаты из баклажанов, кабачков, перца и горошка.
Вишня, смородина, малина, крыжовник, абрикосы и ранние сорта слив тоже созрели. Поэтому делайте из них любимые заготовки: компоты, джемы, варенье и просто замораживайте.