Чем заняться в выходные на карантине

Карантин в Украине длится уже больше трех месяцев, и многие испытывают напряжение и усталость от однообразия.

Многие украинцы в карантин работают из дома, однако кроме рабочего процесса, стоит планировать и то, что делать на выходных.

Факты ICTV публикуют лучшие советы, чем можно заняться на карантине, чтобы провести время с пользой и удовольствием.

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Саморазвитие

Если до карантина не хватало времени для развития собственной личности — сейчас самое время! Существует множество способов (онлайн-вебинары или марафоны) подтянуть познания в психологии, научиться красиво фотографировать или овладеть основами философии. Обучение — это всегда хорошая возможность с пользой провести время и отвлечься от тягостных мыслей о коронавирусе. На время пандемии немало онлайн-ресурсов начали предоставлять свободный доступ к платным курсам.

Книги и фильмы

Кинематограф и литература развивают чувство эстетики и являются своеобразной пищей для размышлений. Пока библиотеки и кинотеатры не работают, пригодятся десятки онлайн-ресурсов с фильмами и сериалами, а также с лучшими образцами художественной и научной литературы. Нужно только выбрать свой жанр и сориентироваться на интересах.

Напомним, Факты ICTV публиковали список лучших сериалов от Netflix и HBO.

Хобби

Вокал, йога, вышивка или рисование — у каждого из нас есть увлечения, которые дарят вдохновение — то, чего так не хватает во время карантина. Займитесь любимым делом или овладейте новым — интернет дает возможность бесплатно познакомиться с основами рисования, шитья или народного танца.

Изучение языка

Давно планировали изучить новый язык? В условиях карантина это стало реально, ведь в интернете можно не выходить на улицу, в библиотеки или на групповые занятия — достаточно просто найти проверенный и эффективный онлайн-ресурс. Выберите язык и настройтесь на учебный процесс, изучать что-то новое — это всегда полезно.

Спорт

Обустроить часть дома под зону для занятий спортом не так сложно, как кажется! Необходимый спортивный инвентарь можно приобрести в интернете (кстати, Факты ICTV публиковали обзор цен на полезные товары для дома) или же использовать подручные предметы: большие книги или бутылки с водой. Составьте собственный плейлист для спортивных занятий, подготовьте комплект одежды и, главное — найдите видеоролики с комплексом упражнений, подходящих вашему телу.

Волонтерство

Если во время карантина хотите позаботиться не только о себе, выберите активизм и помощь другим! Для координации позвоните в социальные службы или ЖКХ или просто помогите соседям, если им нужно купить продукты или лекарства.

Если же есть обстоятельства, которые не позволяют этого сделать, стоит поинтересоваться онлайн-волонтерством. Виртуальное волонтерство предусматривает бесплатное оказание различного вида помощи или услуг через интернет. Это прекрасная возможность сделать свой вклад в борьбу с пандемией, не выходя из дома. Быть полезным — легко!

Кулинария

Если гостинная, спальня или балкон за время карантина уже надоели, самое время посетить кухню! Многие сложные рецепты в процессе приготовления могут оказаться проще, главное — начать. Возьмите мамину книгу рецептов, найдите нужный рецепт в интернете или позвоните своей бабушке — приготовление домашних рецептов вместе с семьей обязательно поднимет настроение и поможет освоить кулинарию!

Адаптивный карантин

Сейчас Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 июля.

Сейчас в Украине разрешили проводить спортивные мероприятия до 50 человек без зрителей, восстановить работу религиозных учреждений, работать гостиницам и бассейнам, ресторанам и кафе позволили принимать посетителей в помещениях.

В Киеве заработали театры и музеи, бары, заведения быстрого питания, магазины площадью более 1 тыс. кв. м и непродовольственные рынки.

Во Львове разрешили принимать посетителей в ресторанах и кафе в помещениях, открыли фитнес-клубы, однако количество людей не должна превышать 10 человек.