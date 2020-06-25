Разработчики Cyberpunk 2077 показали трейлер своей игры.

CD Projekt Red на онлайн-трансляции Night City Wire продемонстрировали несколько начальных квестов.

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Также анонсировали аниме-сериал Cyberpunk Edgerunners по мотивам игры. Выйдет он в 2022 году на Netflix.

Геймплей Cyberpunk 2077

По сюжету, главный герой Ви должен найти чип бессмертия. В игре есть шесть районов, а также локации за городом.

Появиться функция Брейнданс — герой может изучать чужие воспоминания. Он дожен в них искать подсказки для прохождения квестов.

Одного из героев игры будет актер Киану Ривз.

Задержка релиза Cyberpunk 2077

Сейчас Cyberpunk 2077 одна из наочикуваниших игр. Ее разработка продолжается уже седьмой год. Сначала в CD Projekt релиз назначен на 16 апреля.

В апреле заявили, что релиз будет переносится на 17 сентября. Должна была выйти одиночная игра без мультиплеера.

Но CD Projekt Red уже заявили — игра будет не раньше 2021 года. Технически она закончена, но настолько сложной и большой, что требуется дополнительное время для балансировки.

Источник: Night City Wire