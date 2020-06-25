На День Конституции, 28 июня, который традиционно радует украинцев длительными выходными, синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы на западе страны.

В северных регионах тоже ожидаются осадки в Киевской, Житомирской и Черниговской областях. На остальной территории Украины – сухо и очень жарко.

На юге – максимальные для этого дня +33, в восточных и центральных областях – от +29 до +33.

На севере в среднем +28. В западных областях будет наблюдаться температура от +24 до +28.

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В Киеве облачно, дождь, в течение дня — до +29.

Погода в июне

Мороз и снег в Карпатах, жара и ливни – июнь принес много погодных сюрпризов. По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, такая погода будет до конца месяца. Средняя температура ожидается на уровне +16 +21, а максимальная +40.

Буде много осадков, гроз, града, шкалов, хотя месячное количество осадков сохранится в пределах средних многолетних значений.