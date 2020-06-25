PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 25 июня

В четверг, 25 июня отмечает День дружбы и единения славян и Всемирный день борьбы с витилиго.

Именины празднуют Аркадий, Арсений, Евгений, Орест и Анастасия.

В церковном календаре сегодня отмечается день святого Онуфрия Великого, жившего в IV веке. Он прожил 53 года в монастире на Афоне и умер в молитве.

В лесах начинают цвести сосны и брусника. В селах начинают сенокос.

Какой сегодня праздник - 25 июня 2020, что нельзя делать, приметы и именины

Народные приметы:

  • если много росы — будет хороший урожай;
  • если дождь на Петра падает маленькими каплями — будет идти долго.

Можно купаться в водоемах и не бояться водных и русалок.

В то же время в этот день стоит не находиться долго под солнцем.

День дружбы славян

День единения славян 2020 — праздник еще с прошлого века, которое имело целью объединить 400 млн славян всего мира.

День борьбы с витилиго — праздник, целью которого объяснить, что это заболевание кожи не является опасным для окружающих. Им страдает более 100 млн человек в мире.

ЧитайтеКалендарь неофициальных праздников на 2020 год

В этот день:

  • в 1863 году изгнали из Японии всех иностранцев;
  • в 1950 году началась корейская война;
  • в 1978 году впервые появился символ ЛГБТ-движения радужный флаг.

25 июня — 176-й день года в григорианском календаре.

Посевной календарь на июнь 2020

В посевном календаре на июнь, 25 июня нужно собирать урожай зрелых овощей и фруктов. Из них нужно делать заготовки на зиму.

На огороде нужно воздержаться от подпитки почвы и полоть огород. Также нужно отказаться от полива овощей.

Если посадить культуру в правильную фазу, она лучше расти и иметь хороший урожай.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка