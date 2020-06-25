Какой сегодня праздник - 25 июня 2020, что нельзя делать, приметы и именины

В четверг, 25 июня отмечает День дружбы и единения славян и Всемирный день борьбы с витилиго.

Именины празднуют Аркадий, Арсений, Евгений, Орест и Анастасия.

В церковном календаре сегодня отмечается день святого Онуфрия Великого, жившего в IV веке. Он прожил 53 года в монастире на Афоне и умер в молитве.

В лесах начинают цвести сосны и брусника. В селах начинают сенокос.

Народные приметы:

если много росы — будет хороший урожай;

если дождь на Петра падает маленькими каплями — будет идти долго.

Можно купаться в водоемах и не бояться водных и русалок.

В то же время в этот день стоит не находиться долго под солнцем.

День дружбы славян

День единения славян 2020 — праздник еще с прошлого века, которое имело целью объединить 400 млн славян всего мира.

День борьбы с витилиго — праздник, целью которого объяснить, что это заболевание кожи не является опасным для окружающих. Им страдает более 100 млн человек в мире.

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В этот день:

в 1863 году изгнали из Японии всех иностранцев;

в 1950 году началась корейская война;

в 1978 году впервые появился символ ЛГБТ-движения радужный флаг.

25 июня — 176-й день года в григорианском календаре.

Посевной календарь на июнь 2020

В посевном календаре на июнь, 25 июня нужно собирать урожай зрелых овощей и фруктов. Из них нужно делать заготовки на зиму.

На огороде нужно воздержаться от подпитки почвы и полоть огород. Также нужно отказаться от полива овощей.

Если посадить культуру в правильную фазу, она лучше расти и иметь хороший урожай.