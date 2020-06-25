Прически на лето 2020: что будет в моде

Какие прически делать летом 2020 и оставаться в тренде, смотрите в материале Фактов ICTV.
Плетеные косички
Всем нам известный школьный вариант косичек возвращается и становится в один ряд с модными прическами летом 2020. Еще в прошлом году дизайнеры делали на них акцент, но в этом году они станут настоящим трендом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
check out @aliceandolivia’s IGTV for my tutorial recreating this pearl and rhinestone embellished braid look from NYFW ???? #justinemarjanhair
Собранные в хвост волосы
Заплетенные и собранные в хвост косички — интересный вариант для причесок летом 2020 года. Разделите волосы на несколько частей и заплетите из них маленькие косички, собирая в хвост. В таком образе вы точно будете выделяться среди толпы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
yesterday’s high pony and brushed baby hairs for beauty @lauraharrier ???? #justinemarjanhair @emilychengmakeup
Если вы хотите, чтобы ваш хвостик выглядел на миллион долларов, в этом вам помогут несколько лент под цвет ваших волос. Сделайте высокий хвост и через каждые пять сантиметров перевязывайте его лентой. Не придется даже идти в салон, чтобы выглядеть эффектно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Unwrapping this little lady tonight for her #LadyandTheTramp screening . Update your ponytail with Ribbon details …it’s simple . Tag me if you do, I want to post you in stories . Styled by @waymanandmicah Makeup @jessicasmalls Hair by Me #hairbylacyredway #tessathompson #LacyxTessa @tessamaethompson
В прическу 2020 можно добавить аксессуары для волос, например, ленты. Чтобы разбавить образ, вплетите их в заплетенный в косичку хвост.
Подобранные волосы
В жаркое время года лучшим выбором будут подобранные волосы. Но здесь нужно отойти от домашнего варианта и использовать аксессуары, которые сделают образ более интересным.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Who checked on you today? Exactly, so just keep focusing on yourself.
Читайте: Маникюр на лето 2020: лучшие идеи
Головные уборы
Чтобы уберечься от палящих лучей солнца, используйте бандану, а еще сделайте ее элементом вашей прически.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Передние пряди опустите на лицо, а платок прикрепите на затылке, подвязав волосы снизу.
Легкие локоны
Лето ассоциируется с легкостью, поэтому вариант прически с локонами не должен быть пышным. Также можно добавить эффект мокрых волос.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
???? #VANESSAHUDGENS ???? tonight with @vanessahudgens ???? @jasonbolden ???? @josecorella #hairbydaniellepriano x @psxdanielle ????
В этот летний сезон также модные необычные стрижки, такие как небрежный боб, многослойность и знаменитая стрижка Рейчел Грин.