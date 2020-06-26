Нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против коронавируса.

Об этом сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, если ее все же разработают, то она, вероятно, не будет доступна еще год.

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— Было бы очень тяжело сказать наверняка, что у нас будет вакцина от коронавируса. У нас никогда ее не было. Поэтому вакцина станет первой, когда ее изобретут, — сказал он.

Вакцина от коронавируса

Во всем мире продолжаются разработки вакцины против коронавируса. Всего испытывается более 100 вариантов. Самые быстрые темпы в Швейцарии. Здесь планируют начать вакцинацию своих граждан уже в октябре.

В Китае уже одобрили три вакцины против коронавируса. Одна из них показала хороший результат на животных и сейчас находится на первом этапе тестирования на людях.

Также одной из самых перспективных вакцин, ученые называют лекарства, которые разрабатывает британская фармацевтическая компания AstraZeneca.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет стараться одной из первых получить вакцину от Covid-19. Для этого он усилил международные переговоры по сотрудничеству в ее приобретении.