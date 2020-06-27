День молодежи 2020 будет отмечаться 28 июня. Также сегодня украинцы празднуют один из самых больших праздников страны – День Конституции.
Дата Дня молодежи каждый год разная и зависит от того, какое число будет в последнее воскресенье июня. Ведь именно в этот день, ежегодно с 1994 года, отмечается праздник.
Молодых людей поздравляют старшие родственники, а также первые лица страны.
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Также в обычное время на День молодежи организовывается множество мероприятий, но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы и массовые скопления людей запрещены.
Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Днем молодежи 2020 и СМС.
Свежих идей, новых свершений,
Сказочных дней и впечатлений,
Яркой, безумно красивой любви.
С Днем молодежи! Счастливо живи!
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Мечтай! Танцуй и зажигай!
И никогда не унывай!
Береги друзей хороших!
С праздником! С Днем молодежи!
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Поздравляю тебя с праздником молодости. Желаю бесконечного запаса оптимизма, крепкого здоровья и любви.
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С Днем молодежи тебя поздравляю,
Пусть все сбывается в жизни твоей!
Молодость быстро, поверь, пролетает –
Пусть будет множество радостных дней!
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Молодость вечно пусть в жизни продлится,
Только хорошее пусть приключится,
Верь в чудеса, исполняй все желанья,
И никогда не изведай страданья!
День молодежи в этом году совпадает с государственным праздником — Днем Конституции. Он отмечается ежегодно 28 июня и является выходным днем. Таким образом, после Дня молодежи все смогут дополнительно отдохнуть. Факты ICTV публиковали календарь выходных в июне 2020.