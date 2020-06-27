День молодежи 2020 будет отмечаться 28 июня. Также сегодня украинцы празднуют один из самых больших праздников страны – День Конституции.

Дата Дня молодежи каждый год разная и зависит от того, какое число будет в последнее воскресенье июня. Ведь именно в этот день, ежегодно с 1994 года, отмечается праздник.

Молодых людей поздравляют старшие родственники, а также первые лица страны.

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Также в обычное время на День молодежи организовывается множество мероприятий, но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы и массовые скопления людей запрещены.

Факты ICTV подготовили короткие поздравления с Днем молодежи 2020 и СМС.

Свежих идей, новых свершений,

Сказочных дней и впечатлений,

Яркой, безумно красивой любви.

С Днем молодежи! Счастливо живи!

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Мечтай! Танцуй и зажигай!

И никогда не унывай!

Береги друзей хороших!

С праздником! С Днем молодежи!

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Поздравляю тебя с праздником молодости. Желаю бесконечного запаса оптимизма, крепкого здоровья и любви.

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С Днем молодежи тебя поздравляю,

Пусть все сбывается в жизни твоей!

Молодость быстро, поверь, пролетает –

Пусть будет множество радостных дней!

***

Молодость вечно пусть в жизни продлится,

Только хорошее пусть приключится,

Верь в чудеса, исполняй все желанья,

И никогда не изведай страданья!

День молодежи в этом году совпадает с государственным праздником — Днем Конституции. Он отмечается ежегодно 28 июня и является выходным днем. Таким образом, после Дня молодежи все смогут дополнительно отдохнуть. Факты ICTV публиковали календарь выходных в июне 2020.