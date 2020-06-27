В субботу, 27 июня, в Украине ожидается теплая, местами жаркая погода, однако в некоторых областях синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами.

Так, на западе Украины синоптики прогнозируют днем от 25 до 29 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 14 градусов тепла. Также ожидаются мощные ливни с грозами.

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На севере страны осадков не прогнозируют. Днем температура будет достигать 31 градуса тепла, ночью ожидается до 18 градусов тепла.

На востоке Украины день пройдет без осадков. Температура днем будет достигать 28-30 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут до 18 градусов.

На юге страны также будет жарко. Днем синоптики прогнозируют от 29 до 31 градуса тепла. Ночью температура опустится до 19 градусов тепла.

Погода в Украине в июле

В июле синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду в Украине. Дожди ожидаются со 2-4 июля, а также в конце месяца – с 20 до 31 июля. Исключение в этот период составят шесть дней – 22, 23, 24, 27, 28 и 31 июля.