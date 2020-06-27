Отдых в Железном Порту — отличная альтернатива иностранным курортам, которые летом 2020 года украинцы не смогут посетить из-за пандемии коронавируса и карантина.

Факты ICTV подготовили материал о ценах на отдых в Железном Порту 2020.

Цены на жилье в Железном Порту 2020

В Железном Порту турист может снять жилье от 60 грн за ночь. За такие деньги его ждет место на двухъярусной кровати в общем номере для мужчин и женщин.

Цены на отдельное жилье стартуют от 200 грн. За такую сумму можно снять бюджетный номер с двумя односпальными кроватями и отдельным входом, за постельное белье и полотенца придется доплатить.

Можно поселиться в подобном номере за 300, 400 и 500 грн за ночь. На цену стандартного номера влияют нотки комфорта и расположение объекта размещения.

Стоимость полулюкса в Железном Порту начинается от 700 грн. В таком номере есть двуспальная кровать, кондиционер, ванная комната, балкон и вся необходимая мебель.

А вот люкс на одного человека стоит от 820 грн. Туристу предложат номер со всеми удобствами, отдельную террасу и звукоизоляцию.

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Что посмотреть в Железном Порту 2020

Главное место для развлечений в Железном Порту — море и чистый пляж.

Любители природных достопримечательностей могут посетить Черноморский биосферный заповедник и полюбоваться животными и птицами. Кроме того, можно поехать на знаменитый остров Джарылгач с маяком.

В самом Железном Порту много аквапарков, где могут отдохнуть взрослые и дети, а также атмосферных заведений с видом на море. Посетителей там ждут лакомства на любой вкус — от ароматного кофе до сочного шашлыка.

Отдых в Украине 2020

Украинские курорты готовы принимать туристов.

Любители моря и пляжа могут посетить Одессу, Геническ, Кирилловку, а активного отдыха — украинские Карпаты.

В целом неплохой отдых летом 2020 года можно организовать себе в любом городе Украине, ведь в каждом из них есть свои достопримечательности.