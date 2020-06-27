29 июня во всем мире отмечается День рыболовства. В православном мире в этот день почитают память Елисея и святителя Мефодия.

Это 178 день в григорианском календаре, до конца года остается 187 дней.

Именины 29 июня празднуют: Георгий, Юрий, Егор, Мефодий, Мстислав.

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Приметы на 27 июня:

Если погода в этот день будет пасмурной – возможна сильная непогода в течение семи следующих недель;

встретили много мошек и комаров – будет большой урожай ягод и грибов;

теплая погода – вся следующая неделя будет продуктивной;

утром рано птицы поют – ждите хороших известий.

Что нельзя делать 27 июня:

не рекомендуется в этот день заниматься уборкой;

стоит избегать спорных ситуаций и конфликтов;

заниматься делами, которые требуют особой концентрации внимания.

В июне 2020 в Украине будет 14 праздничных дней. В первом месяце лета 30 календарных дней, из которых 20 рабочих и 10 – выходных.