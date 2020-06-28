День Конституции Украины в 2020 году празднуется 28 июня, поэтому следующий день, понедельник, будет также выходным.

Это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Конституцию Украины Верховная рада приняла 28 июня в 1996 году. Это основной закон, который гарантирует каждому гражданину Украины права и свободы.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Конституции Украины.

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День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья!

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С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

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С Днем Конституции от сердца

Я вас сегодня поздравляю.

Порядок чтоб закон хранил

Я вам от сердца пожелаю.

Пусть самый важный документ

Всем гарантирует свободу,

Несправедливости не даст

Для воли никакого ходу.

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День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Так веселись и будь всегда моложе,

Любимая прекрасная страна.

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Сегодня праздник очень важный,

Ведь Конституция была стране дана,

Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,

Чтобы сбылась заветная мечта!

В июне 2020 в Украине всего 14 праздничных дней из 30 календарных. Также в последний день воскресенья отмечается День молодежи. Праздник учредили, чтобы поддержать молодежь.