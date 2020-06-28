День молодежи 2020 совпадает с празднованием Дня Конституции Украины. Если последний отмечается ежегодно 28 июня, то дата Дня молодежи каждый раз разная.

Праздник отмечают с 1994 года в последнее воскресенье июня.

В День молодежи по всей стране проходят праздничные мероприятия с участием молодых людей, но в этом году, из-за карантина, они проводится не будут.

Читайте: День молодежи 2020: дата и история

Также в этот день молодежь поздравляют первые лица страны.

С Днем молодежи можно поздравить детей, внуков или племянников. Им можно отправить праздничную открытку или картинку, чтобы несмотря на карантин поднять настроение.

Факты ICTV сделали эксклюзивные открытки с Днем молодежи 2020.

День молодежи не является государственным праздником, но в этом году он совпадает с Днем Конституции, а значит, понедельник, 29 июня, будет выходным. Факты ICTV публиковали календарь выходных в июне 2020.