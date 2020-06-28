День Конституции Украины 2020: дата и история

28 июня украинский народ отмечает большой праздник — День Конституции 2020.

Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада Украины приняла Основной Закон, который отменял действие конституции УССР 1987 года.

Дата Дня Конституции — неизменна, а сам день является государственным выходным.

Факты ICTV рассказывают историю создания и пять главных фактов, которые необходимо знать о Конституции Украины.

Конституционная ночь

Не всем известно, но разработка Основного Закона Украины длилась целых шесть лет.

Окончательное принятие Конституции Украины произошло в ночь с 27 на 28 июня 1996 года.

Народные депутаты несколько минут приветствовали принятие Конституции громкими аплодисментами, многие из них в тот день не сдерживали слез от счастья.

Именно тогда в стенах Верховной Рады впервые прозвучал гимн Украины.

Украина является последней страной бывшего СССР, которая проголосовала за создание новой конституции.

Кто был против?

Причиной такого затяжного обсуждения и принятия Конституции был целый ряд противоречий между двумя парламентскими силами — демократами и коммунистами.

Некоторые эксперты говорили о личном конфликте между президентом Леонидом Кучмой и спикером Александром Морозом.

Сначала представители коммунистического крыла выступали против самого обсуждения нового закона: их вполне устраивала конституция советского образца. Не менее остро, чем сейчас, тогда обсуждался статус украинского и русского языка, а также вопрос Крыма.

Стенограмма заседания Рады 27-28 июня сохранила слова спикера Александра Мороза: он предупреждал всех депутатов, что работа продлится всю ночь, и никому не будет разрешено покинуть зал до окончания работы по Основному Закону.

За принятие Конституции Украины проголосовали 315 народных депутатов, 12 воздержались, а 36 были против. Еще 30 депутатов голосовать отказались.

Единственный государственный праздник

День Конституции Украины — единственный праздник, закрепленный на государственном уровне в самом тексте Конституции.

Об этом свидетельствует последняя, 161 статья.

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Украинские предшественники Конституции

За время существования государственности на территории современной Украины было написано целый ряд законов, сложившихся в статуты, уставы, акты и договоры.

Историки называют эти законы “предшественниками” современной украинской конституции.

Русская Правда Ярослава Мудрого — XI-XII век.

Три Литовских статута — 1529, 1566, 1588 годы.

Акты казацкой государственности — вторая половина XVII века.

Конституция Пилипа Орлика — 1710 год.

Проекты Конституции Кирилло-Мефодиевского братства — 1850 год.

Манифест Самостоятельная Украина Николая Михновского — 1900 год.

Конституция Украинской Народной Республики — 1918 год.

Четыре конституции УССР — 1919-1978 годы.

Одна из лучших на постсоветском пространстве

Уже через несколько месяцев после принятия Конституции Украины международные эксперты одобрили ее содержание.

По некоторым оценкам, она считается одной из самых демократических среди стран бывшего соцлагеря.

Однако некоторые юристы убеждены, что несмотря на демократичность, часто Конституция оказывается недейственна.

Французский император Наполеон сказал: писать законы гораздо легче, чем их выполнять. В День Конституции 2020 эти слова приобретают новые смыслы.

Наташа Тарчевская