Куда пойти в Киеве на День Конституции: афиша мероприятий

Мероприятия на День Конституции 2020 в Киеве будут проходить на популярных локациях — ВДНХ, Пирогово, парк Киевская Русь, центр столицы и другие.

День Конституции отмечается 28 июня и является государственным выходным.

Факты ICTV подготовили для вас афишу на День Конституции 2020 в Киеве.

Напоминаем, что карантин в Украине продолжается. Посещая массовые мероприятия, соблюдайте безопасную дистанцию, используйте маски и санитайзеры. Берегите свое здоровье!

ВДНХ

адрес — Киев, проспект Академика Глушкова, 1;

цена — 150-170 грн (для взрослых), 140-120 грн (для детей).

Парк Живых драконов и волшебных деревьев находится в специальной зоне недалеко от центрального корпуса ВДНХ.

Шоу впервые в Украине, поэтому его стоит увидеть: выставка пробудет в Киеве до конца июля.

Время работы выставки на День Конституции – с 10.00 до 21.00. Детали можно узнать по ссылке.

Интерактивная выставка анимированных драконов и других мифических животных поразит не только детей, но и взрослых.

Музей истории Киева

адрес — Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 7

цена — 100 грн с человека.

Научные сотрудники музея истории Киева 27 июня приглашают на экскурсионную прогулку по правительственному кварталу ко Дню Конституции 2020.

Авторы экскурсии расскажут историю зданий столичных Липок, где принимались исторические для Украины решения.

Начало экскурсии в 11.00, бронирование и детали – по ссылке.

В связи с карантином существуют ограничения – в группе должно быть не больше 10 человек, все должны быть в масках.

Парк Киевская Русь

адрес — Обуховский район, с. Копачив (45 км от Киева);

цена — 225 грн (для взрослых), 80 грн (для детей).

Давно мечтали вырваться из шумного мегаполиса? Парк Киевская Русь уже возобновил свою работу после карантина и готов встречать гостей.

На выходные ко Дню Конституции в парке планируется немало развлечений, в том числе мастер-классы, хороводы, конные прогулки и прочее.

Парк работает с 10.00 до 22.00.

Также на территории парка можно осмотреть средневековую бойню, экспозицию кораблестроения, пострелять в тире, выковать счастливую монету в монетном дворе и прогуляться у лесного озера.

Национальный музей быта в Пирогово

адрес — Киев, ул. Академика Тронько (Пирогово)

цена — 100 грн, вход — 50 грн (для взрослых), 15-30 грн (для детей).

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины 27 июня организует мастер-класс известной во всем мире народной росписи.

Темой занятия будет “птичка” (синичка, петушок, павлин), а сложность заданий будет зависеть от способностей и возраста желающих.

Мастер-классы будут проводиться с 10.00 до 16.00 в Творческой мастерской на территории музея.

Кроме этого, можно заказать обычные экскурсии по территории музея, однако только при условии соблюдения карантинных рекомендаций — небольшое количество людей в группе, маски и безопасная дистанция.

История Дня Конституции

День Конституции Украины считается одним из самых молодых государственных праздников. Интересные факты из истории создания украинской конституции знают не все, но новые законы, которые заменили конституцию советского образца, украинские парламентарии составляли целых шесть лет.

Окончательное рассмотрение и принятие Конституции Украины произошло утром 28 июня 1996 года. Именно в этот день в стенах Верховной Рады впервые прозвучал гимн Украины.