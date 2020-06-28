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Открытки с Днем Конституции Украины 2020

День Конституции Украины в 2020 году празднуют в воскресенье, 28 июня. Это единственный праздник, который, закрепленное в самой Конституции.

Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и способствовало повышению авторитета страны в мире. Этот утвердило Украины на мировой карте декократичних стран.

Поэтому поздравьте своих родных и близких с этим историческим днем становления Конституции в Украине.

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День Конституции Украины 2020: поздравления в открытках День Конституции Украины 2020: поздравления в открытках День Конституции Украины 2020: поздравления в открытках День Конституции Украины 2020: поздравления в открытках День Конституции Украины 2020: поздравления в открытках

День Конституции Украины

День Конституции Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.

Выходные на День Конституции 2020 продлятся три дня: с субботы 27 июня до понедельника 29 июня.

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