Погода в Украине на сегодня - 28 июня 2020

Погода 28 июня в Украине будет дождливой на правобережной части страны и солнечной — на левобережной.
Так, на Западе ожидаются сильные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит от +27 до +30 градусов, а ночью опустится до +15.
На Севере Украины синоптики также прогнозируют дожди, а столбик термометра поднимется до +31 градуса днем, а ночью до +16.
В Киеве прогнозируется от +29 до +31 градуса днем и от +16 до +18 ночью.
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В восточных областях страны будет солнечно. Температура воздуха днем прогреется до +31 градуса, а вот ночью опустится до +14.
На Юге будет жарко и солнечно — столбик термометра будет показывать до +33 градусов днем и до +21 ночью.
Синоптики также уже составили прогноз погоды в Украине на июль. Так, будет сухо и тепло. Дожди ожидаются с 2-4 июля, а также в конце месяца — с 20 по 31 июля.