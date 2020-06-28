День молодежи 2020 украинцы празднуют в последнее воскресенье июня — 28 числа. По случаю праздника Факты ICTV решили вспомнить молодые годы известных украинских политиков.

Ведь большинство из них начинали свою политическую карьеру именно во времена обретения Украиной независимости. Сейчас каждый из нас привык видеть их только суровыми и серьезными, а фотографии многолетней давности показывают совсем другое.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины в 1989 году окончил с отличием факультет международных отношений и международного права КНУ им. Шевченко по специальности международные экономические отношения, впоследствии продолжил обучение в аспирантуре.

А уже в 26-30 летнем возрасте начал работать в частном секторе. В 1998 году впервые был избран народным депутатом.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко в 1984 году закончила Днепропетровский национальный университет и получила диплом с отличием по специальности экономика труда с квалификацией инженер-экономист.

Политическую карьеу председатель партии Батькивщина начала также в молодом возрасте, став в 1997 году народным депутатом.

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Виталий Кличко

А вот мэр Киева в 26-летнем молодом возрасте провел свой первый боксерский бой против Тони Бредхема. В первом же раунде американец оказался в нокдауне, а во втором был нокаутирован.

В возрасте 27 лет Виталий Кличко стал интерконтинентальным чемпионом по версии WBO и попал в Книгу рекордов Гиннеса как первый чемпион, который выиграл 26 поединков с наименьшими затратами времени.

Владимир Зеленский

Шестой президент Украины получил юридическое образование в Криворожском экономическом институте Киевского экономического университета им. Гетмана.

Но в молодом возрасте свободное время он посвящал игре в КВН. В частности, был капитаном команд Сборная Кривого Рога и 95-й квартал.

Виктор Ющенко

Третий президент Украины после окончания Тернопольского финансово-экономического института год отслужил в Советской армии.

Банковскую карьеру начал в 1993 году, возглавив Нацбанк, а с 1999 по 2001 был премьер-министром Украины.

Но 28 июня отмечают не только День молодежи, а еще один большой государственный праздник — День Конституции Украины.

Поскольку он приходится на воскресенье, то выходным на День Конституции также будет понедельник 29 июня.