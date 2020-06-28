День молодежи 2020 припадает на воскресенье — 28 июня. Дата праздника каждый день разная, но всегда приходится на последнее воскресенье июня.

Обычно в этот день молодежь поздравляют представители старшего поколения, желая успехов в начинании дел.

Факты ICTV подготовили подборку 5 фильмы ко Дню молодежи 2020.

После

20-летняя девушка поступает в колледж и переезжает от родителей в общежитие. Там она попадает в сомнительную компанию соседок-тусовщиц и встречает парня, который всячески пытается ее задеть.

Однако девушка, не смотря на чужие уговоры, начинает тянуться к нему.

Малыш на драйве

Парень на прозвище Малыш обожает скорость и музыку, которая заглушает ему шум в ушах, оставшийся после аварии. Он работает на большого криминального авторитета, и не может стать свободным, пока тот не отпустит его.

А отпускать он не собирается, ведь Малыш – самый талантливый водитель на свете.

Клуб миллиардеров

Двое выпускников калифорнийской школы бизнеса поставили себе простую и понятную цель – разбогатеть в кратчайшие сроки.

Они с успехом основывают рискованную финансовую пирамиду и начинают наслаждаться легкими деньгами, однако затем сами же становятся жертвами более опытного афериста.

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Мачо и ботан

Два начинающих копа выдают себя за старшеклассников, чтобы остановить наркоторговлю в средней школе.

При этом ботан превращается в мачо и наоборот.

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Старшеклассник Кайл переезжает в новый город и идет в школу. Однако отношения с ребятами у него не заладились.

В один день он решил установить на телефон новое приложение, которое воплощает в жизнь все, что ты ему написал. Так у Кайла появились навыки и возможности, которых никогда не было.

История Дня молодежи

День молодежи основали еще в СССР. Однако тогда этот праздник назывался Днем советской молодежи. После обретения независимости, праздник утвердили на государственном уровне с измененным названием.

Подробнее об истории Дня молодежи читайте в нашем материале.