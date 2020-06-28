У Кирилівці зробили платним відпочинок на диких пляжах Федотової коси

На въезде до диких пляжей Федотовой косы в Кирилловке Запорожской области установили шлагбаум. Требуют по 200 грн с автомобиля.
Выдают чек об оплате, что деньги взимает ФЛП Милько I. В.
Пеший вход на территорию заказника Федотова коса бесплатный. Плата взимается за автотранспорт, который остается на территории заказника.
Читайте: Отдых в Украине летом 2020: куда поехать и что посмотреть
Федотова коса находится в управлении Приазовского Национального парка. Шлагбаум установили в прошлом году за их инициативой. Якобы, туристы, приезжавшие отдыхать на пляжи, превратили заповедную зону на помойку.
Собранные средства, как утверждают представители ФЛП, идут на уборку и вывоз мусора. Кроме того, они на косе установили биотуалеты и мусорные контейнеры.
Транзитные автомобили, которые направляются на Бирючий остров через косу, пропускают бесплатно.
Отдых в Кирилловке 2020
Курортная Кирилловка в 2020 году готова принять на отдых около 15 тыс. Туристов в неделю. Поселок расположен на полуострове между Утлюкским и Молочного лиманов. От моря его отделяет коса Пересыпь.
У поселка расположен заповедный полуостров Бирючий, который соединен с материком Федотовой косой.
Источник: РИА Мелитополь
Фото: РИА Мелитополь