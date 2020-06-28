28 июня в Украине празднуют День молодежи 2020. Этот праздник отмечается ежегодно с 1994 года, тогда он был утвержден указом второго президента Леонида Кучмы.

Молодость — самый яркий и богатый возможностями период жизни. Пожилые люди мечтают вернуться в него, а дети — поскорее достичь. По данным ВОЗ, молодыми считаются люди от 25 до 44 лет.

В День молодежи 2020 Факты ICTV выяснили у психолога, люди какого возраста в Украине считают себя молодыми и как продлить молодость. В этом нам поможет декан гуманитарного факультета Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского Харьковский авиационный институт, кандидат психологических наук, доцент Максим Жидко.

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— Максим, в мире сдвинулись возрастные рамки, и теперь молодежью называют людей от 25 до 44 лет. Так ли это, чувствуют ли себя эти люди молодыми?

— Мы живем в эпоху второго демографического перехода. Он связан с тем, что увеличивается продолжительность жизни, поэтому ломаются привычные сценарии.

Давно уже никто не считает, что к 50 годам человек должен жить в одной семье, посадить дерево, построить дом и вырастить ребенка. Сегодня 50 лет — возраст, когда некоторые только начинают задумываться о детях.

Что такое молодежь? Это — наиболее активная, инициативная и трудоспособная часть общества. Сегодня — это люди до 44, но я помню, когда граничный возраст был 35 лет. Я думаю, что дальше эти рамки будут только сдвигаться.

И я не удивлюсь, если в ближайшие годы молодыми будут считаться люди до 50 лет.

— И вы думаете, что в Украине люди в 44 считают себя молодыми?

— Да, мне 44, и я считаю себя молодым. На тех, кто так не считает, могли отразиться политико-социальная и экономическая ситуации в стране, а также традиции и культура жизни.

У нас в Украине нет культуры счастливой и радостной жизни. Украинцы привыкли страдать. А страдания быстро старят. Поэтому у 44-летних молодых людей могут появляться мысли о преждевременной зрелости и старости.

— С точки зрения психологии, как понять, что человек молодой?

— Молодость длится до тех пор, когда человек считает, что ему нет преград ни на суши, ни в море.

Молодым человек перестает быть, когда он, смирившись с естественным ходом вещей, встраивается в социальную систему.

Если применить метафору о социальном лифте, то, по моему мнению, человек перестает быть молодым, когда он выходит на определенном этаже, принимает свои ограничения.

— Нормально ли считать себя вечно молодым? Как объяснить этот феномен?

— Эти люди всю жизнь не мирятся с ограничениями. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Если говорить о минусах, то это могут быть фантазеры, которые отрицают свой возраст, и поэтому они в 90 лет прыгают с парашютом и умирают от разрыва сердца.

А есть реалисты, которые знают свои ограничения, но стараются жить на полную. Это позитивный момент.

— А преждевременная старость? Чем ее можно объяснить?

— Преждевременные старики — это те, кто испугался жизни, и, еще не прожив ее, перешел к этапу сбора плодов. Это престарелые дети, которые испугались.

И это потенциальная клиентура психотерапевтов. Потому что при всем этом они видят, что жизнь проходит, а они проживают ее впустую.

— Есть ли здесь золотая середина?

— Думаю, что нужно быть адекватным своему возрасту. Лучше знать свои ограничения по возрасту, но вести себя так, как будто ты чуть моложе.

— Что убивает молодость — работа, семья, заботы, дети?

— Это не показатели. Вопрос в другом — остановился человек в развитии ли нет. Ведь, повторюсь, молодость — это движение, зрелость — пора подведения итогов, а старость – когда человек пожинает плоды.

— Как продлить молодость?

— Если вы хотите продлить молодость, то вспомните, что вы делали, когда были молодыми. Второе — больше общайтесь с молодежью.

— Как вы характеризуете молодежь Украины?

— У нас резкое деление. У нас есть очень взрослая молодежь, которая пошла воевать. Это серьезный шаг. И есть крайне инфантильная молодежь. Кстати, второй больше.

— Присутствует ли эйджим в украинской культуре?

— В Украине есть дискриминация молодежи. Люди старшего возраста привыкли говорить: поживи с мое, а потом заявляй или делай что-то.

Эйджизм, кстати, ярко проявляется к команде президента.

Это связано с тем, что у нас много старого населения. У нас много пенсионеров. Поэтому они доминируют.

Но я вас скажу, что сейчас молодежь знает больше, чем старшие люди.

— Как избавиться от эйджизма?

В культуре нельзя что-то изменить по щелчку. Когда молодых людей будет больше, тогда перспективы будут более светлыми.

Людмила Грубник