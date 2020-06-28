День Конституции в Украине отмечается ежегодно 28 июня. Верховная Рада приняла Основной Закон в далеком 1996 году.

В новейшую историю Украины это событие вошло под названием Конституционная ночь. Именно в ночь на 28 июня в парламенте впервые прозвучал гимн Украины.

Принятие Конституции многие депутаты приветствовали со слезами на глазах. И не зря, ведь именно в ее тексте прописаны статьи, которые обеспечивают и защищают основополагающие права гражданина.

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По случаю праздника Факты ICTV подготовили небольшой тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете не только свои права, но и обязанности, которые Основной Закон гарантирует каждому человеку.

День Конституции Украины является государственным праздником и выходным днем. Но в 2020 году он приходится на воскресенье, 28 июня.

Поэтому выходными на День Конституции 2020 будут два дня, что позволит украинцам отдыхать с 27 по 29 июня.