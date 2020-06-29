Камера сняла драку двух медведей на границе России и Китая

Фотоловушка на российско-китайской границе сняла драку двух медведей.
Во время схватки животные сломали пограничное инженерно-техническое сооружение из столбов и проволоки.
Чем закончилась схватка двух медведей, остается загадкой, так как они повредили также и камеру.
— По нашим предположениям, один медведь пришел со стороны КНР, второй со стороны России, — сообщил в Instagram центр Амурский тигр, который опубликовал видео.
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Медведь гладит собаку
В сети гуляет видео с белым медведем и собакой, которое собрало уже более 8 млн просмотров.
К счастью, это добрый ролик, на котором снято, как медведь по-дружески гладит своего меньшего брата.