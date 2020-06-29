Камера сняла драку двух медведей на границе России и Китая

Фотоловушка на российско-китайской границе сняла драку двух медведей.

Во время схватки животные сломали пограничное инженерно-техническое сооружение из столбов и проволоки.

Чем закончилась схватка двух медведей, остается загадкой, так как они повредили также и камеру.

— По нашим предположениям, один медведь пришел со стороны КНР, второй со стороны России, — сообщил в Instagram центр Амурский тигр, который опубликовал видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter) 28 Июн 2020 в 5:25 PDT

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Медведь гладит собаку

В сети гуляет видео с белым медведем и собакой, которое собрало уже более 8 млн просмотров.

К счастью, это добрый ролик, на котором снято, как медведь по-дружески гладит своего меньшего брата.