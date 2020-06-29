Погода в Украине на сегодня – 29 июня 2020

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Украине на понедельник, 29 июня.

В западных регионах ожидаются сильные грозы. Температура воздуха днем 27°-30°, ночью 16°-19°.

На Севере страны прогнозируют облачную с прояснениями погоду, однако местами все же пройдут грозы, в частности в Черниговской и Сумской областях.

В центральных областях также облачно с прояснениями, местами грозы. Воздух прогреется до 29° днем, до 19° ночью.

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В восточной части Украины пройдут дожди с грозами. Температура днем 26°-28°, ночью 16°-18°.

На Юге страны ожидается облачная с прояснениями погода, однако в Херсонской области пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется до 33° днем, 22° ночью.

Погода в Украине в июле

В Украине погода в июле 2020 будет по-настоящему летней. После сильных дождей, которые пройдут в конце июня и в начале июля наступит сухая и теплая погода.

Второй месяц лета будет достаточно сухим. Дожди пройдут со 2-4 июля, а также в конце месяца – с 20 до 31 июля. Исключение в этот период составят шесть дней – 22, 23, 24, 27, 28 и 31 июля.