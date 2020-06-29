Мировые компании отказываются от рекламы в Facebook

Из-за поддержки и разжигания ненависти ряд мировых корпораций откажется от рекламы в соцсетях.
В частности, критики обвинили Facebook в неконтролируемом, иногда ложном содержании контента.
Таким образом акционеры компаний выражают поддержку протестов против расизма и дискриминации.
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Известные компании, которые присоединились к бойкоту Facebook:
- Starbucks Corp;
- Unilever Plc;
- Coca-Cola Co;
- Honda Motor Co;
- PepsiCo;
- The North Face;
- Viber.
В течение последней недели около 10 компаний присоединились к акции #StopHateForProfit (Остановите ненависть ради прибыли). Поддержка этой идеи означает приостановление всех затрат на рекламу в Facebook.
Таким образом в обществе активизируются усилия против дезинформации, считают владельцы компаний.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг успел прокомментировать такое решение: он заявил, что компания обязательно изменит свою политику и запретит использование “языка ненависти” в рекламных объявлениях.
Вопрос о бойкоте Цукерберг комментировать отказался.