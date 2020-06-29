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Факты / Lifestyle

Разжигает ненависть: мировые компании отказываются от рекламы в Facebook

Из-за поддержки и разжигания ненависти ряд мировых корпораций откажется от рекламы в соцсетях.

В частности, критики обвинили Facebook в неконтролируемом, иногда ложном содержании контента.

Таким образом акционеры компаний выражают поддержку протестов против расизма и дискриминации.

Мировые компании отказываются от рекламы в Facebook

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Известные компании, которые присоединились к бойкоту Facebook:

  • Starbucks Corp;
  • Unilever Plc;
  • Coca-Cola Co;
  • Honda Motor Co;
  • PepsiCo;
  • The North Face;
  • Viber.

В течение последней недели около 10 компаний присоединились к акции #StopHateForProfit (Остановите ненависть ради прибыли). Поддержка этой идеи означает приостановление всех затрат на рекламу в Facebook.

Таким образом в обществе активизируются усилия против дезинформации, считают владельцы компаний.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг успел прокомментировать такое решение: он заявил, что компания обязательно изменит свою политику и запретит использование “языка ненависти” в рекламных объявлениях.

Вопрос о бойкоте Цукерберг комментировать отказался.

Источник: Bloomberg

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