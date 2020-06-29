В мире 29 июня отмечают Международный день тропиков, который был учрежден на Генассамблее ООН в 2016 году.

Верующие чтят память Святителя Тихона, епископа Амафунтского. Считается, что до этого дня селяне должны были завершить высадку овощей и фруктов.

Читайте: Календарь церковных праздников на июль 2020

Именины: Павел, Петр, Михаил, Тихон.

Народные приметы на 29 июня:

Заметили утром росу на траве, то день будет ясным.

Роса на окнах до дождя.

Если птицы низко летают, то это к ливню.

Что нельзя делать 29 июня:

Не стоит думать о плохом и желать зла окружающим.

Не злоупотребляйте жирной пищей.

Не ходите босиком по траве.

Не посещайте людные места.

Праздники в июле 2020

Несмотря на то, что во втором летнем месяце дополнительных выходных у украинцев не будет, праздники в июле 2020 никто не отменял. В целом работать придется 23 дня, а вот на отдых останется только восемь дней.

Кроме официальных и неофициальных праздников, в июле православные христиане будут отмечать день Петра и Павла, который приходится на 15 число.

Подробный календарь праздников на июль 2020 года — смотрите на Фактах ICTV.