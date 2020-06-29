В мире 29 июня отмечают Международный день тропиков, который был учрежден на Генассамблее ООН в 2016 году.
Верующие чтят память Святителя Тихона, епископа Амафунтского. Считается, что до этого дня селяне должны были завершить высадку овощей и фруктов.
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Именины: Павел, Петр, Михаил, Тихон.
Народные приметы на 29 июня:
- Заметили утром росу на траве, то день будет ясным.
- Роса на окнах до дождя.
- Если птицы низко летают, то это к ливню.
Что нельзя делать 29 июня:
- Не стоит думать о плохом и желать зла окружающим.
- Не злоупотребляйте жирной пищей.
- Не ходите босиком по траве.
- Не посещайте людные места.
Праздники в июле 2020
Несмотря на то, что во втором летнем месяце дополнительных выходных у украинцев не будет, праздники в июле 2020 никто не отменял. В целом работать придется 23 дня, а вот на отдых останется только восемь дней.
Кроме официальных и неофициальных праздников, в июле православные христиане будут отмечать день Петра и Павла, который приходится на 15 число.
Подробный календарь праздников на июль 2020 года — смотрите на Фактах ICTV.