Гороскоп на неделю, с 29 июня по 5 июля 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю c 29 июня по 5 июля 2020горо года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Завершающая неделя коридора затмений. Лунное затмение 5 июля произойдет на оси Рак – Козерог и закроет летний период затмений, начавшийся 5 июня. Особенность летних затмений 2020 года в том, что они происходят в период ретроградных Венеры и Меркурия и, соответственно, особое внимание следует уделить ранее не решенным делам.

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В течение этой недели многие задачи нужно решить, а также пересмотреть свои взгляды на отношение к происходящему в мире. Каждый человек должен сосредоточиться на главном, понять, для чего Вселенная нам предоставила определенные жизненные уроки.

Гороскоп для Овнов

За чтобы вы не брались в этот период, приготовитесь к проблемам, а также к конфликтам с окружающими. В это время могут зародиться определенные страхи, неуверенность в себе, сомнения в правильности выбранного направления. На этой недели откажитесь от физического труда, а также будьте осторожны с огнем и острыми предметами. Работа разных систем организма усилится, а нервная система станет более чувствительной.

Гороскоп для Тельцов

Пройдя через обманы, страхи и иллюзии, вы увидите истинную причину и результат. У вас откроются глаза в первую очередь на самого себя. Появится понимание того, как лучше продемонстрировать личное самовыражение. Однако местами придется принимать чужие правила игры, учитывать социальные влияния и следовать не только своей выгоде. Именно сила вашего духа будет влиять на жизненные обстоятельства.

Гороскоп для Близнецов

О себе напомнят события начала июня, стоит приготовиться к неожиданным встречам со старыми друзьями. Вам захочется что-то изменить в личных отношениях или семейной жизни. Если у вас давно закрадываются мысли о разрыве исчерпавших себя отношений, то пришла пора это сделать. Те вопросы, которые не удавалось решить в течение длительного времени, внезапно получают удовлетворительные ответы.

Гороскоп для Раков

Сложно сконцентрироваться, внутреннее беспокойство и нервозность будут вас сопровождать всю неделю. В общественной или деловой сфере совместная работа не ладится из-за споров и конфликтов. Из-за поспешных поступков или неудачного выбора формулировок деловые переговоры могут закончиться провалом. Плохой период для сдачи экзаменов, зачетов, проектов, а противоречия с начальством могут привести к неприятностям на работе.

Гороскоп для Львов

В этот период переговоры могут помочь разрешить споры или разногласия с партнерами. Старайтесь не преувеличивать свою значимость и реально оценивать свои возможности. Успех любого дела зависит от вашей готовности принять точку зрения другого человека. Поездки, деловые командировки, совмещенные с познанием духовных и культурных ценностей. Возможно возобновление или возникновение новых романтических отношений.

Гороскоп для Дев

На первый план выходит интуитивное восприятие информации, воображение может разыграться и рисовать множество картин, как положительного, так и отрицательного содержания. Реакция на новости и мнение людей очень зависят от настроения, хотя вам кажется, что все как всегда. Появляется склонность воспринимать все на свой счет, а ваши личные и семейные дела мешают сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях.

Гороскоп для Весов

Легкость контактов и игра воображения позволяет себя чувствовать достаточно комфортно в этот период. Есть вероятность того, что вы примите желаемое за действительное, не стоить верить словам, которые даются в это время. Устанавливаются хорошие отношения с близкими родственниками, можно получить от них поддержку, моральную и даже материальную. Возможен также дополнительный небольшой приток денег из разных источников, возврат долгов.

Гороскоп для Скорпионов

Успех будет сопровождать все ваши усилия, особенно связанные с психоанализом, исследованиями и расследованиями, оценкой или распределением финансов и ресурсов. Вы способны управлять большими коллективами людей и организовать их деятельность в самых сложных, критических условиях. Социальная активность и работа в массах, будут полезны для вас. Если вы кому-то должны деньги, обязательно верните их в течение недели.

Гороскоп для Стрельцов

Изменения сказываются больше на социальной жизни, нежели на личной. Вовлеченность в жизнь общества, помогает в решении актуальных вопросов. Поднимаются проблемы тех сфер жизни, которые долгое время приносили переживания. В это время возможны проблемы, связанные с бизнесом, особенно если вы решили вводить новшества и расширять сферу деятельности. Кредитные обязательства, взятые на себя в это время, будет трудно исполнить в срок.

Гороскоп для Козерогов

Многому придется научиться в этот период, а также овладеть навыками, необходимыми для обретения свободы. Может быть ощущение скованности, но прошлый опыт в сочетании с новыми знаниями помогут выйти из любой ситуации с максимальной выгодой и пользой для себя. Идеи и мнения окружающих вряд ли будут совпадать с вашими, поэтому приходится надеяться только на себя. Неспешная самостоятельная работа даст хороший результат.

Гороскоп для Водолеев

Старые нерешенные вопросы получат иную перспективу развития. Появляется возможность оригинального творческого самовыражения в коллективе, рабочей группе. Благодаря этому можете стать лидером. Встречи со старыми знакомыми, вдохновенный труд, внезапно открывшиеся перспективы, способствуют успеху. Ваши идеи могут получить поддержку начальства. Ощущается стремление к изменениям в личных отношениях, реорганизации семейной жизни.

Гороскоп для Рыб

В материальной и финансовой сфере ожидаются лишь минимальные успехи. Тайная информация подарит благоприятные возможности. Творческое вдохновение, а также решение волнующих вопросов будет зависеть от стремления к искусству и гармонии в жизни. Этот период больше благоприятен для духовного развития, чем для продвижения в карьере или бизнесе, так как характеризуется полетом фантазии.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы бы в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.