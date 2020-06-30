Количество долларовых миллиардеров в мире выросло до 2 825, что стало рекордным показателем.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Wealth-X.

Так, за 2019 и первую половину 2020 года в Азии появилось больше новых миллиардеров, чем в любом другом регионе мира. Их совокупное богатство выросло до $ 2,4 трлн.

Таким образом Азия заняла второе место (342 человека) после США — там насчитали 788 миллиардеров.

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В одном только Нью-Йорке насчитывается 113 миллиардеров с состоянием в $1 млрд.

Согласно демографическим данным так называемой Переписи миллиардеров, сердний возраст мужчин-миллиардеров (88%) составляет 66 лет.

Только 12% из списка — это женщины, а миллиардеров в возрасте до 50 лет менее 10%.

Более половины (58%) являются self-made (самодельными) миллиардерами: они не унаследовали свои богатства, а заработали их самостоятельно.

Коронавирус повлиял на уровень благосостояния десятков миллиардеров, в частности, это касается оборонной, финансовой и оборонной отрасли. Улучшение финпоказателей фиксировалось в сферах страхования и здравоохранения.

Более 10% миллиардеров пожертвовали собственные средства на борьбу с пандемией Covid-19.

Сколько миллионеров в Киеве?

В течение января-апреля 2020 киевляне подали 9 192 декларации об имущественном состоянии и доходах. Общий доход с деклараций составляет почти 11 млрд грн.

Доходы, превышающие 1 млн грн задекларировали 1 255 граждан.

В Государственной налоговой службе Киева предупредили, что столичные миллионеры обязаны будут выплатить в бюджет около 210,8 млн грн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора.

Источник: Wealth-X, CNBC