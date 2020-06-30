Парад планет 2020 можно увидеть 4 июля. За ним можно наблюдать ежедневно на протяжении двух недель.

Само явление образуется из-за того, что планеты начинают медленное движение и выстраиваются в один ряд.

Парад планет является обычной периодически повторяемой конфигурацией планет.

В этот период можно наблюдать за Марсом, Юпитером и Сатурном, а также утром за Венерой. Уран и Нептун увидеть без телескопа будет невозможно, а на Меркурий не удастся посмотреть из-за яркого солнца.

Парад планет не происходит в точное время, как например, затмение.

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Такой парад планет называется малым и он никак не влияет на метеозависимых людей. Малый парад планет — это четыре планеты, которые находятся по одну сторону от Солнца.

Существует также полный парад и большой, в котором участвуют шесть и более планет. В последний раз это произошло в январе 2018 года. Тогда в одной линии находились семь планет.

Полный парад планет – редкое явление, когда все девять небесных тел оказываются друг за другом. Следующий ожидается аж в 2061 году.