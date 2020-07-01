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Факты / Lifestyle

1 июля туроператор ANEX Tour провел украинских туристов в солнечную Турцию

Партнёрский материал

1 июля состоялись первые туристические рейсы после объявления карантина и прекращение авиасообщения.

Самолеты полетели в Турцию и Египет не только из Киева, но и из Харькова и Запорожья. Провожал туристов Генеральный директор ООО ТК Анекс Тур в Украине Илькер Адигюзель.

— Я рад видеть счастливых туристов, уже через несколько часов они будут купаться в море. Уверяю, что мы делали, делаем и будем делать все возможное для комфорта и безопасности наших туристов.

Мы получили международный сертификат, удостоверяющий высокий уровень безопасности согласно четырех параметров: здоровье и безопасность пассажиров, здоровье и безопасность работников, меры, принятые на объектах и меры, принятые на транспортных средствах.

Мы ответственно относимся к сложившейся ситуации и придерживаемся всех норм и правил безопасности, — отметил Илькер Адигюзель.

Ількер Адігюзель генеральний директор ТОВ Анекс Тур Україна 1 (1)

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График рейсов стабильный, сразу начали перевозки большого количества пассажиров и на сегодня все самолеты полностью заполнены. Авиаперевозчик Азур Эйр Украина говорит, что провел очень большую подготовительную работу,чтобы максимально обезопасить и сохранить комфорт путешественников.

Бориспіль

— Мы очень ждали этого дня и готовились, соблюдая и внедряя требования и рекомендации Государственной авиационной службы Украины и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Это очень большой объем работы. Для нас на первом месте — комфорт и безопасность пассажиров.

Поэтому, перед каждым рейсом самолет проходит не только полную техническую проверку, но и дезинфекцию, — отметил генеральный директор ООО Авиакомпании Азур Эйр Украина Карен Антонов.

Карен Антонов, генеральний директор ТОВ Авіакомпанії Азур Єйр Україна

Для безопасности туристов на территории аэропорта проводится температурный скрининг, тщательно следят за соблюдением социальной дистанции и масочным режимом.

Дистанция в аэропорту

Отметим, что ANEX Tour стал первым турецким туроператором, который получил сертификат здорового туризма Министерства культуры и туризма в рамках мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса.

Турист

После ослабления карантина Турция стала одной из первых стран, которые готовы принимать украинских туристов.

Гражданам Украины не нужно будет находиться на самоизоляции 14 дней и проходить дополнительное тестирование.

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