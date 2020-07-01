1 июля туроператор ANEX Tour провел украинских туристов в солнечную Турцию

1 июля состоялись первые туристические рейсы после объявления карантина и прекращение авиасообщения.

Самолеты полетели в Турцию и Египет не только из Киева, но и из Харькова и Запорожья. Провожал туристов Генеральный директор ООО ТК Анекс Тур в Украине Илькер Адигюзель.

— Я рад видеть счастливых туристов, уже через несколько часов они будут купаться в море. Уверяю, что мы делали, делаем и будем делать все возможное для комфорта и безопасности наших туристов. Мы получили международный сертификат, удостоверяющий высокий уровень безопасности согласно четырех параметров: здоровье и безопасность пассажиров, здоровье и безопасность работников, меры, принятые на объектах и меры, принятые на транспортных средствах. Мы ответственно относимся к сложившейся ситуации и придерживаемся всех норм и правил безопасности, — отметил Илькер Адигюзель.

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График рейсов стабильный, сразу начали перевозки большого количества пассажиров и на сегодня все самолеты полностью заполнены. Авиаперевозчик Азур Эйр Украина говорит, что провел очень большую подготовительную работу,чтобы максимально обезопасить и сохранить комфорт путешественников.

— Мы очень ждали этого дня и готовились, соблюдая и внедряя требования и рекомендации Государственной авиационной службы Украины и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Это очень большой объем работы. Для нас на первом месте — комфорт и безопасность пассажиров. Поэтому, перед каждым рейсом самолет проходит не только полную техническую проверку, но и дезинфекцию, — отметил генеральный директор ООО Авиакомпании Азур Эйр Украина Карен Антонов.

Для безопасности туристов на территории аэропорта проводится температурный скрининг, тщательно следят за соблюдением социальной дистанции и масочным режимом.

Отметим, что ANEX Tour стал первым турецким туроператором, который получил сертификат здорового туризма Министерства культуры и туризма в рамках мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса.

После ослабления карантина Турция стала одной из первых стран, которые готовы принимать украинских туристов.

Гражданам Украины не нужно будет находиться на самоизоляции 14 дней и проходить дополнительное тестирование.