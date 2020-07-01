Несмотря на то, что во втором летнем месяце дополнительных выходных у украинцев не будет, праздники в июле 2020 никто не отменял. В целом работать придется 23 дня, а вот на отдых останется только восемь дней.

Кроме официальных и неофициальных праздников, в июле православные христиане будут отмечать день Петра и Павла, который приходится на 15 число.

Праздничные дни в июле 2020

1 июля — День архитектуры Украины

Его начали праздновать с 1995 года. Цель праздника — поддержать архитекторов в их творческих инициативах.

2 июля — День работника государственной налоговой службы Украины

Этот праздник призван показать важность налоговой службы в борьбе с налоговыми преступлениями и ее роль в налоговой политике государства.

5 июля — День Военно-морских сил Украины

Ежегодно приходится на первое воскресенье июля. Его установили в далеком 1996 году по случаю учений украинского военного флота Море-96.

6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины

В этот день вспоминают все заслуги войск противовоздушной обороны Украины, которые обороняют государство.

7 июля — День работника природно-заповедного дела

В этот день нужно поздравить всех работников природно-заповедного дела, которые сохраняют и восстанавливают биологическое и ландшафтное разнообразие.

12 июля — Всемирный день бортпроводника

Праздник появился в далеком 1928 году в Германии. Именно тогда на борт самолета взяли человека, который следил за сервисом и обслуживал пассажиров.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

12 июля — День рыбака

Его ежегодно празднуют во второе воскресенье мая. Поэтому в этот день стоит поздравить не только профессиональных рыболовов, но и любителей этого дела.

16 июля — День бухгалтера

В Украине его начали праздновать с 2004 года, чтобы поблагодарить работников за значительный вклад в развитие предприятий и организаций.

19 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

Ежегодно он приходится на третье воскресенье июля. В этот день поздравляют всех работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

26 июля — День работников торговли

С 1995 года этот праздник отмечают в последнее воскресенье июля и поздравляют всех, кто работает в сфере торговли.

28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами

Он призван напомнить всему человечеству о проблеме существования этих заболеваний и о том, как уберечься от заражения.

28 июля — День PR-специалиста

Этот неофициальный праздник. Но он появился, чтобы выразить слова благодарности людям, благодаря которым появляются новые имена в сфере бизнеса, политики и искусства.

30 июля-3 августа — Курбан-байрам

Один из самых главных праздников для мусульман. В этот день они приносят в жертву животных, ходят в гости к родным, молятся за умерших и раздают милостыню.

31 июля — День системного администратора

Это неофициальный праздник, который отмечают в последнюю пятницу июля. Он призван, чтобы уважать работу системного администратора.

Больше узнать о главных праздничных датах можно в календаре государственных праздников на 2020 год. Просмотрев его, вы всегда будете знать, с каким праздником и когда поздравлять свое окружение.