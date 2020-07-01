Парад планет 2020: чего ожидать знакам зодиака

Парад планет 2020, который будет 4 июля, вместе с полутеневым лунным затмением 5 июля и ретроградным Меркурием окажет сильное влияние на все знаки зодиака. Наибольшее влияние ощутят знаки кардинального креста — Козероги, Раки, Весы и Овны.

Эта конфигурация планет несет судьбоносное влияние, особенно это отразится на внутреннем мире каждого человека, считает астронумеролог, мастер энергохилерства и кармокоррекции школы ADIShakti, основатель студии AngelTatianaStudio Татьяна Долготович.

По ее словам, эти явления будут оказывать влияние на внутреннее состояние людей, что требует пересмотра ценностей, установок и векторов развития в будущем. Реальные события — начнут проявляться минимум через месяц.

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— Задача в этот парад планет — проанализировать свое внутреннее состояние, задуматься, что человеку мешает двигаться в жизни. Сейчас нужно трансформироваться, отказаться от всех установок, которые тормозят и являются разрушительными, — говорит Татьяна Долготович.

Как считает астролог, закладка будущего началась 21 июня, в солнечное затмение, и происходит до 5 июля, реальные последствия всех этих явлений люди ощутят в конце июля и в августе.

— Сейчас будет проходить трансформация на внутреннем плане и подведение итогов. Какие внутренние проработки сейчас будут сделаны, такие результаты, уже реальные, человек получит через месяц-два, — добавляет Татьяна Долготович.

В этот период нужно отдать все кармические долги, особенно в сфере взаимоотношений родители-дети, власть-народ. Также нужно быть внимательным ко своему здоровью — следить за давлением и не употреблять алкогольные напитки.

За парадом планет 2020, который начнется 4 июля, можно будет наблюдать ежедневно на протяжении двух недель.

В июле жители Земли смогут увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а по утрам — Венеру.

А вот Уран и Нептун без телескопа увидеть будет невозможно. Также с Земли не будет видно Меркурий — этому помешает сияние Солнца.