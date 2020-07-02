День работника налоговой службы в Украине отмечают 2 июля. Он был установлен указом президента в ноябре 2005 года.
В указе празднование этого дня объясняется большим значением налоговой службы в обеспечении реализации налоговой политики государства.
Кстати, сам День налоговой службы Украины существовал еще с 2000 года, но отмечался 30 октября. Позже его просто перенесли на другую дату.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем работника налоговой службы в СМС.
Мы налоги дружно платим
В украинскую казну!
И всегда мы помогаем
Государству своему!
Всех инспекторов поздравить
С этим праздником хотим!
И плательщиков лишь честных
Пожелаем дружно им!
***
В день работников службы налоговой
Вам хочу пожелать не грустить,
Быть на службе прямыми и строгими,
А вне службы – счастливыми быть!
***
Работник налоговой службы,
С праздником, милый, тебя!
Желаю тебе много счастья,
Удачи в работе, хорошей семьи,
Приличной зарплаты, поменьше забот,
И главного в жизни — огромной любви!
***
Налоги, знает каждый,
Что это очень важно!
Налоги — всей страны бюджет!
Ценнее их, ну, просто нет!
Структура ваша — всем пример!
Нет в мире просто жестче мер,
Но вас мы, правда, уважаем!
За все спасибо! Поздравляем!
Несмотря на то, что в июле нет больших государственных праздников и дополнительных выходных, все же не стоит забывать о других неофициальных праздничных датах.
А полный перечень всех праздничных дней вы можете найти в календаре праздников на июль 2020.