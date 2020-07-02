День работника налоговой службы в Украине отмечают 2 июля. Он был установлен указом президента в ноябре 2005 года.

В указе празднование этого дня объясняется большим значением налоговой службы в обеспечении реализации налоговой политики государства.

Кстати, сам День налоговой службы Украины существовал еще с 2000 года, но отмечался 30 октября. Позже его просто перенесли на другую дату.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

По случаю праздника Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем работника налоговой службы в СМС.

Мы налоги дружно платим

В украинскую казну!

И всегда мы помогаем

Государству своему!

Всех инспекторов поздравить

С этим праздником хотим!

И плательщиков лишь честных

Пожелаем дружно им!

***

В день работников службы налоговой

Вам хочу пожелать не грустить,

Быть на службе прямыми и строгими,

А вне службы – счастливыми быть!

***

Работник налоговой службы,

С праздником, милый, тебя!

Желаю тебе много счастья,

Удачи в работе, хорошей семьи,

Приличной зарплаты, поменьше забот,

И главного в жизни — огромной любви!

***

Налоги, знает каждый,

Что это очень важно!

Налоги — всей страны бюджет!

Ценнее их, ну, просто нет!

Структура ваша — всем пример!

Нет в мире просто жестче мер,

Но вас мы, правда, уважаем!

За все спасибо! Поздравляем!

Несмотря на то, что в июле нет больших государственных праздников и дополнительных выходных, все же не стоит забывать о других неофициальных праздничных датах.

А полный перечень всех праздничных дней вы можете найти в календаре праздников на июль 2020.