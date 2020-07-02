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Дожди на Западе и жара до +36: погода на выходные в Украине (КАРТА)

Погода на выходные, 4 и 5 июля, будет отмечаться жарой и дождями с грозами.

В субботу, 4 июля, на Западной Украине непогода продолжает бушевать. Синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами. Днем температура воздуха составит от +22 до +28, ночью -от +13 до +18.

В Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях также предусматриваются дожди.

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В Центре температура будет от +29 до +34.

На Востоке будет царить жара. Воздух днем ​​прогреется до +36, ночью до +22. На Юге ожидается солнечная погода — от +31 до + 36 днем ​​и от +20 до +24 ночью.

погода 4 липня

В воскресенье, 5 июля, жара охватит почти всю территорию Украины, кроме западных областей.

Там синоптики прогнозируют дожди с грозами, температура составит от +24 до +29.

На Востоке, Юге, Севере и Центре столбик термометра поднимется днем до +37, ночью — +22.

погода 5 липня

Сильные ливни продолжают бушевать в Западной Украине. 22-24 июня сильные дожди вызвали масштабные наводнения, в результате которых погибли три человека. Большое количество населенных пунктов остались без света, затопило угодья, дома и повредило автодороги.

Однако синоптики прогнозируют, что погода в июле улучшится. На Закарпатье и Юге будет солнечно, а температура поднимется до +32.

Сильные ливни пройдут по Украине к концу месяца.

Источник: Укргидрометцентр

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