Международный день спортивного журналиста 2020 отмечают во всем мире 2 июля. Люди этой профессии всегда в курсе последних спортивных событий и делятся новостями с другими.

Они освещают достижения в футболе, теннисе, легкой атлетике, гимнастике, баскетболе и других видах спорта.

Этот праздник учредили еще в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

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По традиции, в этот день проводят заседания, на которых принимают важные решения, а также награждают лучших спортивных журналистов.

В Международный день спортивного журналиста 2020 Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках.

В июле 2020 украинцы будут работать 23 дня, выходных в этом месяце — всего восемь. В июле будет 12 праздников, посмотреть их можно в календаре праздников на июль 2020.