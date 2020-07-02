Парад планет в июле 2020: как и когда его смотреть в Украине

Парад планет в июле 2020 года можно будет наблюдать с 4 числа.

Факты ICTV решили рассказать, что это такое, как и когда можно увидеть это явление.

Что такое парад планет

Парад планет — астрономическое явление, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию.

Он бывает полным, когда все планеты становятся в ряд, и неполным, когда несколько небесных тел образовывают линию.

В сети распространяется информация, что с 4 июля в ряд выстроятся все планеты Солнечной системы, однако если посетить онлайн планетарий, то можно увидеть, что небесные тела в эти даты будут находиться далеко друг от друга, а в ряд станут только Юпитер и Сатурн.

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Как и когда смотреть парад планет в Украине

Тем не менее астрологи говорят, что с 4 июля и на протяжении двух недель жители Земли смогут наблюдать на небосводе Юпитер, Сатурн, Марс и Венеру.

Лучшие даты для этого — с 13 по 18 июля. На первые три планеты нужно смотреть около 2.00, а на Венеру — на рассвете.

— Парад планет полноценно увидеть с Земли нельзя, так как наша планета встраивается в общий ряд со всеми другими планетами. То есть созерцать данный парад полноценно можно из Космоса, — говорит астронумеролог, мастер энергохилерства и кармокоррекции школы ADIShakti, основатель студии AngelTatianaStudio Татьяна Долготович.

Как повлияет парад планет 2020 на знаки зодиака

Вместе с лунным затмением 5 июля парад планет окажет сильное влияние на все знаки зодиака, но наибольшее влияние ощутят Козероги, Раки, Весы и Овны, говорит Татьяна Долготович.

Сейчас перед всеми знаками зодиака стоят задачи по выбору жизненных приоритетов.

Всем необходимо проработать свою гордыню, эго, перезагрузить собственные настройки с негативных, разрушительных, эгоистических на позитивные и созидательные.