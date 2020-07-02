Как заказывать товары с AliExpress в Украину

Факты ICTV расскажут, как заказывать с AliExpress в Украину: как зарегистрироваться в интернет-магазине и выгодно совершать покупки.

Как оформить заказ на AliExpress

Чтобы купить товары на AliExpress, достаточно потратить всего несколько минут.

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

Чтобы создать учетную запись, необходимо указать электронную почту и пароль. Можно войти на сервис через учетную запись Google, Facebook, Twitter или Pinterest.

2. Выберите товар/ы и оформите доставку

При выборе нескольких товаров добавляйте их в корзину, чтобы затем оформить один заказ. После того, как вы совершите покупки, оформите доставку в Украину:

укажите контактный номер мобильного;

укажите адрес доставки: страну, город, улицу или удобное отделение Новой почты;

выберите способ оплаты и укажите реквизиты банковской карты/электронного кошелька;

проверьте состав заказа и подтвердите его.

3. Дождитесь получения заказа.

На AliExpress всегда указывается конечная дата получения заказа. Вам также назначат трек-код (международный почтовый идентификатор), по которому можно отследить, где находится посылка.

Доставка в Украину занимает в среднем десять рабочих дней с момента, когда продавец передаст товар на почту Китая.

Какие есть способы оплаты товаров на AliExpress?

Оплатить товары на можно несколькими способами:

банковской картой Visa или MasterCard;

с помощью электронных кошельков WebMoney, QIWI, PayPal;

наличным расчетом.

В Украине самый популярный способ оплаты товаров с AliExpress – банковская карта. Чтобы совершить платеж, достаточно указать номер карты, срок действия и CVV-код.

Какие есть способы получения посылок?

Обратите внимание, что при заказе товаров с AliExpress в Украину многие продавцы предлагают бесплатную доставку и бесплатный возврат. Чтобы выбрать такие товары, достаточно на главной странице при поиске подходящего варианта поставить галочки Бесплатная доставка и Бесплатный возврат.

При заказе товаров с AliExpress доставка в Украину осуществляется Укрпочтой и Новой почтой.

Новая почта Глобал осуществляет прямую доставку из Китая. Чтобы воспользоваться услугами компании, нужно при оформлении заказа выбрать перевозчика AliExpress Standard Shipping и указать подходящее отделение рядом с вашим домом или работой.

Если доставка осуществляется Укрпочтой, необходимо написать продавцу через опцию Contact now и попросить, чтобы груз был отправлен с помощью E-packet China Post. Сообщение нужно составить на английском языке (для этого можно воспользоваться сервисом Google translate).

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Таможенная пошлина за товары с AliExpress

Во время ввоза товара в Украину в соответствии со статьей 234 Таможенного кодекса Украины предусмотрена оплата таможенной пошлины. Она начисляется в том случае, если стоимость товара превышает 100 евро, а его вес больше 30 кг. Отметим, что таможенный сбор не включен в стоимость товаров на AliExpress или в стоимость доставки из Китая.

С 1 июля 2019 года установлены такие нормы:

если товар стоит менее 100 евро и весит менее 30 кг – налоги не начисляются;

если товар стоит от 100 до 150 евро – начисляется НДС 20%;

если товар стоит более 150 евро – начисляется НДС 20% и таможенный сбор 10%.

Чтобы избежать уплаты пошлины:

заказывайте товары стоимостью до 100 евро:

не заказывайте большое количество одинаковых товарных позиций (так как без пошлины завозятся товары только для личного, а не коммерческого использования);

оформляйте при необходимости несколько посылок весом до 30 кг и стоимостью до 100 евро;

заказывайте одинаковые или похожие товары с промежутком в более чем две недели, чтобы они не попали под таможенный контроль.

Еще несколько советов, как покупать товары на AliExpress

Чтобы узнать больше информации, на странице товара обращайте внимание на фото, количество проданных позиций, динамику продаж. Эти сведения представлены на странице каждого товара в каталоге AliExpress. Обращайте внимание на описание и отзывы о товаре и продавце, которые оставляют другие покупатели. Если не готовы сразу совершить покупку, отправляйте товар в список желаний (Wish List). Таким образом, он не потеряется, и вы сможете оформить сделку в удобное время. Помните, что оплата поступает продавцу не сразу. Деньги находятся у финансового партнера и перечисляются продавцу после того, как покупатель получит товар и подтвердит получение. Такая система защищает покупателей от обмана. Продавцам невыгодно использовать мошеннические схемы, потому что в этом случае они не получат деньги.

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