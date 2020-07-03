Релизы видеоигр в июле: топ-3 новинки

2020 год для игроков ознаменовался большим количеством переносов, из-за чего потенциально “горячие” на новинки месяца пострадали.

В то же время, другие месяца стали насыщенными интересными проектами.

Факты ICTV рассказывают о трех видеоиграх, которые выйдут в июле 2020 года.

Ghost of Tsushima

Спустя шесть лет “тишины” студия Sucker Punch, известная сериями Sly Cooper и Infamous выпускает новую видеоигру под названием Ghost of Tsushima.

События будут происходить в Японии в 1270-х во время первого вторжения монголов в страну. Под управлением игроков окажется Джин Сакай – самурай, который противостоит монгольскому вторжению на острове Цусима.

По сюжету видеоигры он остается одним из последних самураев на острове, но не оставляет попытки освободить его от монголов, которые смогли захватить большую часть территорий благодаря необычным тактикам, раньше не виданных японцами.

Для того, чтобы противостоять превосходящим силам врага Джину необходимо изучить нетрадиционный стиль Призрака.

Отразится этот стиль и в геймплее. Игроки смогут как оттачивать свои самурайские навыки и использовать различные стойки, чтобы с честью противостоять тысячам монголов, так и стелс-техники, которые позволят не только скрытно расправляться с врагами, но и заставлять их бежать в страхе.

По словам разработчиков, разные стили игры не будут особо влиять на сюжет, однако добавят Ghost of Tsushima причины для повторного прохождения.

Также команда Sucker Punch хотела максимально погрузить игроков в Японию XIII столетия, потому на карте практически полностью отсутствуют индикаторы заданий. А вести игроков будет ветер и обитающие на острове животные.

Благодаря им можно будет находить не только небольшие алтари, которые помогут в нелегком путешествии, но и различные дополнительные истории.

Сражения обещают погрузить игроков “с головой” в самурайский боевик, в котором каждый удар может стать последним как для Джина, так и для его оппонентов.

Дата выхода: 17 июля

Платформы: PlayStation 4

Paper Mario: The Origami King

Недавно Nintendo поразила неожиданным анонсом Paper Mario: The Origami King, который обрадовал всех любителей приключений этого необычного водопроводчика.

Серия Paper Mario отличается от других его приключений, поскольку является ролевой игрой, где кроме исследования мира игрокам предстоит участвовать в пошаговых сражениях.

Сюжет не представит ничего необычного. Принцесса Пич опять попадает в беду: ее замок захватывает король Олли, а Марио вместе с Оливией придется остановить его.

Сражения в новой части стали больше похожими на ранние видеоигры серии и более насыщенны действием. Даже начало сражения — небольшая головоломка, во время которой придется удобнее расставить врагов.

Далее, как и во многих других ролевых играх, вам нужно будет по очереди атаковать друг друга до победного исхода или поражения.

Однако не стоит забывать, что это игра про Марио, а это значит что огромный упор будет сделан на исследование мира, решение головоломок и коллекционирование различных предметов, которые облегчат ваше путешествие.

В целом от Paper Mario: The Origami King можно ожидать завораживающего приключения с искрометным юмором, который давно полюбился как взрослым, так и детям.

Дата выхода: 17 июля

Платформы: Nintendo Switch

Destroy All Humans!

Впервые за 12 лет на полки магазинов вернется серия Destroy All Humans!, которая обрела популярность во времена PlayStation 2.

Поскольку за это время многое успело забыться, новую часть сделали ремейком первой части и перезапуском всей серии. Потому и название пятой части серии дали Destroy All Humans!

Сюжет видеоигры расскажет о группе пришельцев, которая прибыла на Землю в 1959 году, чтобы собрать человеческую ДНК. И целью этих “исследователей” стали США.

От повествования не стоит ждать чего-то серьезного. Оно скорее напоминает серию скетчей на Америку того времени и представление людей о пришельцах.

Под контролем игроков окажется инопланетное существо по имени Криптоспоридиум 137, однако его называют просто Крипто. Сбор ДНК будет производиться с помощью уничтожения людей.

В арсенале Крипто огромное количество инструментов для выполнения задачи: пушка Zap-O-Matic, джетпак, различные телепатические способности, возможность маскироваться под людей и многое другое.

Также главный герой может управлять своей летающей тарелкой, чтобы уничтожать все на своем пути лучом смерти.

Всего в игре будет шесть больших локаций, на которых Крипто необходимо выполнять различные задачи и сеять страх в сердцах примитивных людей.

Искрометный юмор оригинальной игры никуда не делся, потому ремейк Destroy All Humans! прекрасно подойдет для тех, кто лишь знакомится с этой сумасшедшей серией.

Дата выхода: 28 июля

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Фото: PlayStation, Nintendo, Destroy All Humans

Видео: PlayStation, THQ Nordic, Nintendo