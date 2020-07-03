Гороскоп на 3 июля 2020 напоминает о золотом правиле нравственности: поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. Тогда все будет хорошо, и наградой вам будет душевное равновесие и хорошее настроение. Еще и перестанет хотеться убить всех вокруг.

Перевернутая Четверка жезлов открывает гороскоп по картам таро на 03.07.2020. Она говорит о неспособности радоваться жизни, даже когда все поводы для этого есть.

Все слишком быстро меняется, а будущее непонятно – кажется, что теперь не до радости, и находить время и силы для себя, близких, выездов на шашлыки и просто летнего отдыха все труднее.















Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 3 июля / 4 фотографии

С этим сложно бороться, но попытаться можно. Две трети лета еще впереди, просто напоминайте себе, что вы заслуживаете отдыха, друзей, семьи и хотя бы мелких радостей.

Шестерка пентаклей обозначает время, когда нужно помогать друг другу. Не бойтесь предлагать помощь, не бойтесь ее принимать. Сегодня может случиться так, что какие-то неприятности смогут решиться почти сами собой, если вам удастся откинуть на время гордость и попросить о помощи.

Это не подаяние – весы на карте напоминают, что все уравновешено. Вы помогали кому-то в прошлом. Поможете кому-то в будущем. Но сегодня – ваша очередь получать подарки судьбы.

Справедливость – последняя карта гороскопа для всех знаков зодиака на 3 июля 2020 по картам таро. С весами прошлой картой в одной руке и мечом в другой, эта карта обещает то будущее, которое вы сами создадите себе.

Берите на себя ответственность и за ошибки, и за достижения, поступайте так, как считаете честным. Между правильным и верным всегда выбирайте правильное – и постепенно все более и более правильным и честным будет становиться и мир вокруг.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп на 2020 год для представителей всех знаков зодиака.

Источник: Катерина Корниенко